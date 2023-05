Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am 1. Juni ist Weltkindertag. An diesem Tag wird in 145 Staaten der Welt auf die besonderen Bedürfnisse von Kindern und speziell auf deren Rechte aufmerksam gemacht. Was brauchen Kinder in der heutigen Zeit und wie werden sie erzogen? Die RHEINPFALZ hat sich in der Fußgängerzone umgehört.

Gabi Stichler hat selbst keine Kinder, findet aber, dass jedes Kind ein Recht auf die Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit haben sollte. „Was Kinder brauchen,