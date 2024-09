Premiere beim Euroclassic-Festival: Am Samstag, 28. September, 16 Uhr, wird das Kindermusical „Auch der Lauch“ von Achim Bißbort in der Festhalle uraufgeführt. Aber was genau ist das, ein Gemüsical?

Wenn Karla Karotte, Bruno Brokkoli und Gustav Gurke den Gemüseaufstand proben, dann ist der Topf im wahrsten Sinn des Wortes am Kochen. Wenn schon ein schmackhaftes vegetarisches Essen auf den Tisch kommt, dann wollen alle dabei sein. Von Albert Aubergine über Lars Lauch bis Tomke Tomate. Da darf auch eine versierte Köchin wie Kordula sich nicht einfach über den Gewächskodex hinwegsetzen.

Achim Bißbort, nach eigenen Worten Gemüsefreak“, Musiker, Produzent, Komponist und Chorleiter (von Popsound) hat dieses Stück geschrieben. Im Gespräch mit der RHEINPFALZ erzählt er von den Geburtswehen. Zwar sei es einerseits schwierig, Stücke für Kinder zu schreiben, andererseits könne man aber aus dem Vollen schöpfen. „Man kann der Phantasie seinen Lauf lassen“. So sei bei ihm 2018 der Wunsch entstanden, „ein Musical zu schreiben“. Den Handlungsablauf hatte der Komponist schon bald im Kopf, doch mit den Akteuren habe er so seine Probleme gehabt. Zu viele Themen waren schon aufgegriffen worden. Erst als er in der Küche einer Bekannten gekocht habe, sei ihm die Erleuchtung gekommen – in Form von lustigen Gemüsestickern. Damit war der Weg frei für Karla Karotte, Bruno Brokkoli und ihre Kichererbsen-Freunde.

Es begann mit einem Problem

Musikalische Begleiter von Achim Bißbort bei diesem Projekt sind Kirchenmusikdirektor und Bezirkskantor Maurice Croissant sowie Pianist, Dirigent und Musikpädagoge Volker Christ. Ihn hatte Achim Bißbort bei einem fachlichen Problem um Rat gefragt und eine Demo-CD geschickt. Davon war Christ so angetan, dass er bei einer Chorprobe die Stücke gleich mal singen ließ. Da auch die Jugendlichen voller Begeisterung mitzogen, war die Kooperation besiegelt. Denn für den Musikpädagogen ist es ganz wichtig, dass auch die jungen Sänger von den Liedern überzeugt sind.

Dritter im Bunde ist Maurice Croissant, der seit 2013 mit Volker Christ für die Aufführung der Kindermusicals beim Euroclassic-Festival verantwortlich ist. Beide sind stolz, dass ihre Initiative reiche Früchte trägt: „Unsere Aufführungen sind nach den Konzerten des euroclassic-Orchesters das am meist besuchte Event im Rahmen dieser Veranstaltungsreihe – ein richtiger Kassenschlager“, berichtet Volker Christ. Hatte Achim Bißbort bislang als Musiker im Orchestergraben gesessen, wird er bei der Aufführung seines „vegetarischen Gemüsicals“ (Ankündigung im Euroclassic-Programmheft) am Samstag als Autor im Publikum Platz nehmen.

Unterhaltsam und dramatisch

Die Zuschauer erwartet ein vergnügliches Musicalspektakel - mit dramatischen Höhepunkten. Um das Libretto hatte sich Sängerin, Schauspielerin und Theaterpädagogin Sibille Sandmayer gekümmert. zu den Mitwirkenden zählen die Kinderkantorei Pirmasens unter Leitung von Croissant sowie die Chorklasse 6c des Immanuel-Kant-Gymnasiums unter Leitung von Christ. Die rund 40 Sänger sind acht bis 14 Jahre alt. Vervollständigt wird das Ensemble durch das Musicalorchester, das Christ dirigiert. Inszenierung und Gesamtleitung liegen in der Händen von Maurice Croissant.

Info

Kindermusical „Auch der Lauch“ , Pirmasens, Festhalle, Samstag, 28. September, 16 Uhr. Restkarten gibt es beim Kulturamt im Forum Alte Post, Telefon 06331 2392716; E-Mail: kartenverkauf@pirmasens.de und bei ticket-regional.de.