Flohmarktliebhaber aus der ganzen Region kommen am Wochenende in die Pirmasenser Messehallen. „Menschen für Tiere“ lädt ein – in alter Tradition wieder ohne weitere Händler.

„Wenn viele kleine Leute an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun, bewirken sie Großes!“ Das ist die Prämisse des Tier- und Umweltschutzvereins „Menschen für Tiere Pirmasens“, den es schon seit den 80er-Jahren gibt. Um über die nötigen Finanzen zu verfügen, veranstaltet der Verein wieder seinen traditionellen Flohmarkt in der Pirmasenser Messehalle. Das Ziel: Tieren in Not zu helfen. „Dieses Jahr kehren wir zu unseren Wurzeln zurück und bestreiten den Flohmarkt in alter Tradition – ohne weitere Händler“, erklärt Waltraud Prokopeck, Kassenwartin des Vereins.

Wie immer gibt es Geschirr aus Porzellan und Keramik, ein Meer an Kristallgläsern, Töpfen, Haushaltsgeräten, Dekoration und Kleinmöbeln. Einige Tische sind nur mit Geschirr von Villeroy & Boch beziehungsweise Rosenthal eingedeckt. „Auch Osterdeko haben wir auf Wunsch mit aufgebaut“, amüsiert sich Christa Dirié, die bestimmt schon seit 20 Jahren beim Verein ist und mit anpackt. Es sei egal, dass Ostern schon vorbei sei. Das nächste Fest komme bestimmt, und nirgends seien Hasen, Hühner und Co. so günstig zu erstehen wie hier.

Porzellan-Madonnen und Rübezahl-Figuren

Drei Wochen hat es gedauert, bis alle Tische standen und bestückt sowie die Waren ausgepreist waren, berichtet die Kassenwartin. Zirka zehn Helfer des Vereins standen ihr bei, damit die Besucher wieder durch die Halle flanieren können, um zu stöbern und zu kaufen – alles Sachen, die bei dem Verein abgegeben wurden. Aber vorher sei eben immer Auspacken, Spülen, Sortieren und Aufbauen angesagt.

Wie immer gibt es auch besonders ausgefallene Stücke auf dem Flohmarkt, der weit über die Pirmasenser Stadtgrenze hinaus bekannt ist. Diesmal ist es beispielsweise ein 57-teiliges Limoges-Geschirr im Stil von Versace mit Handmalereien oder die Summerday-Services von Villeroy & Boch, die schon lange Zeit nicht mehr produziert werden. Aber genauso zählt der Überraschungseffekt des vielfältigen Angebots. Es gibt Madonnen aus Porzellan, geschnitzte Figuren, von denen eine Rübezahl ähnelt, Vasen, Spielzeug und alle möglichen Haushaltsutensilien wie Töpfe oder Küchengeräte. Sogar ein Zimtwaffeleisen ist darunter. Außerdem ist eine Ecke mit Kleinmöbeln, Spiegeln und Bildern eingerichtet.

Katzenhilfe Großbundenbach ist mit dabei

Auffällig ist, dass es diesmal sehr, sehr viele Hundegeschirre, Halsbänder und Leinen in allen Größen gibt. Die befinden sich im Teil des Flohmarkts, der von der Katzenhilfe Großbundenbach bestückt ist. Die gemeinnützige Organisation hat – wie „Menschen für Tiere“ auch – das Ziel, die starke Vermehrung von verwilderten Hauskatzen einzudämmen.

In beiden Vereinen ist Kirsten Prange aktiv. In Pirmasens gebe es circa 250 Katzen an den Futterstellen, berichtet sie. Dabei handele es sich meist um ausgesetzte Tiere. „Viele können sich eine kranke Katze einfach nicht mehr leisten“, erklärt sie. Die Tierarztkosten seien explodiert, deswegen würden so viele Tiere auf der Straße landen. Auch die Anzahl angefahrener Tiere steige immer stärker.

Der Flohmarkt öffnet wie gewohnt auch wieder sein Café in dem Konferenzraum gleich neben dem Haupteingang, kündigt Prange an. Der gesamte Erlös soll dazu verwendet werden, um Tierarztrechnungen und Futter zu bezahlen.

Info

Großer Tierschutz-Flohmarkt, Messehalle Pirmasens, Zeppelinstraße 11, Öffnungszeiten: Samstag, 11. April, und Sonntag, 12. April, jeweils von 9 bis 16 Uhr.



Spendenkonto

Wer den Verein finanziell unterstützen möchte, kann dies tun unter: Menschen für Tiere e.V., Sparkasse Südwestpfalz, Iban DE58 5425 0010 0000 0427 47. Der Verein nimmt auch Futter- und Sachspenden entgegen, um den Flohmarkt zu bestücken.

