Die Hugo-Ball-Sammlung geht auf Reisen. Zusammen mit der Stadtbücherei soll es 2025 in das frühere Kaufhaus Horten gehen. Mittelfristig sieht die Stadtspitze den Platz der Sammlung aber in der Messe beim Stadtarchiv. Gesichert sei die Finanzierung der Betreuung.

Seit die Hugo-Ball-Sammlung durch den damaligen Büchereileiter Ernst Teubner im Jahr 1970 begründet wurde, residierten die Bücher, Zeitschriften und Briefe des berühmten Pirmasensers in einem Nebenzimmer der Bücherei. Inzwischen sind es über 6700 Bücher, Dokumente und Objekte, wie die Pressestelle der Stadtverwaltung informiert. Das kleine Nebenzimmer mit wenigen Regalen ist viel zu klein für die Sammlung, die zudem einen größeren Wert darstellt, weshalb in der kleinen Kammer auch noch ein großer Tresor für die wertvollsten Stücke steht.

„Mittelfristig ist geplant, dass die Hugo-Ball-Sammlung einen neuen Standort innerhalb des Stadtarchivs in der Immobilie der Messe Pirmasens GmbH beziehen soll, an dem auch Literaturwissenschaftler qualifiziert ihren Forschungen nachgehen können“, erläutert der städtische Pressesprecher Maximilian Zwick. Immerhin kommen regelmäßig Wissenschaftler, Schüler und Studenten, die eine Arbeit zum Thema Ball oder Dadaismus schreiben wollen. Denen steht dann aber in der Bücherei nur ein kleiner Tisch in sehr beengten Verhältnissen zur Verfügung. Der Literaturwissenschaftler Eckhard Faul, der seit Jahren die Sammlung betreut, muss teilweise erst die einen Sammlungsstücke wegräumen, um an andere zu gelangen, was keine optimalen Arbeitsbedingungen für internationale Forscher sind.

Umzug „vorsichtshalber“

Da die Stadtspitze aktuell jedoch nicht sagen kann, wann das Stadtarchiv tatsächlich in die Messe umziehen kann, soll Faul mit der Sammlung erstmal mit der Bücherei zusammen in das frühere Kaufhaus Horten – ältere Pirmasenser sagen noch Merkur – umziehen. Die Halle für das Stadtarchiv war lange wegen der Sanierung der darüber liegenden Wasgauhalle blockiert. Jetzt hängt es unter anderem an Förderanträgen für den Umbau, die noch nicht zugeteilt wurden, wie Zwick sagt. Deshalb wurde „vorsichtshalber“ der Umzug der Ball-Sammlung in das Kaufhaus eingeplant. „In jedem Fall wird sich die derzeitige räumliche Situation für die Sammlung verbessern“, stellt Zwick größere Räume für Hugo Ball in Aussicht.

Was die alle paar Jahre unklare Finanzierung der halben Stelle für Faul betrifft, konnte Zwick beruhigen. Für das laufende Jahr sei die Stelle über die Stadtentwicklung Pirmasens GmbH (SEP) abgesichert. Offiziell ist Faul Mitarbeiter der Hugo-Ball-Gesellschaft. „In der Vergangenheit wurden bisher immer Möglichkeiten für eine Weiterbeschäftigung gefunden“, betont Zwick.

„Volle Kraft“ zur Erhaltung des künstlerischen Erbes

Den Schwerpunkt der Hugo-Ball-Sammlung bilden Primär- und Sekundärliteratur zu Hugo Ball, seiner Ehefrau Emmy Ball-Hennings und zum Zürcher Dadaismus. Das Sammlungsprinzip beschränkt sich nicht nur auf gedruckte Materialien. Auch Ball-Autographen, Fotos, Ton- und Filmträger sowie künstlerische und literarische Darstellungen sind im Bestand der Sammlung. Darüber hinaus umfasst die wissenschaftliche Bibliothek zahlreiche Publikationen zu Expressionismus, Dadaismus und verwandten Kunstrichtungen sowie zu ihren Protagonisten. Seit 1977 wird der Hugo-Ball-Almanach herausgegeben, den Faul ebenfalls zu verantworten hat. Pressesprecher Zwick betont, dass die Stadt Pirmasens sich die Pflege des künstlerischen Erbes Hugo Balls zum Anliegen gemacht habe. „Dieser Bedeutung fühlt sich die Verwaltungsspitze mit Oberbürgermeister Markus Zwick, Bürgermeister Michael Maas und dem Beigeordneten Denis Clauer verpflichtet und wird das Thema weiterhin angemessen und mit voller Kraft vorantreiben“, versichert der Pressesprecher.