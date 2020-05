Ab Montag werden die Biotonnen in Pirmasens bis einschließlich Oktober wieder wöchentlich geleert. „Mit den steigenden Temperaturen kommt es gerade in den Sommermonaten schnell zu Geruchsproblemen und der Entwicklung von Fliegenmaden im Biomüll“, berichtet Abfallberaterin Kerstin Trappmann. Die Stadt informiert in einer Mitteilung, dass Plastiktüten, die sowieso nicht in die Biotonne gehören, jedoch leider noch zu oft darin landen, hier keine Abhilfe schaffen. Sie führen vielmehr zu einem noch rascheren Vergären der Abfälle in der Tonne, wodurch Fliegen angelockt werden. Die Umwelt- und Abfallberatung weist deshalb darauf hin, dass Plastiktüten, auch sogenannte kompostierbare oder biologisch abbaubare Biotüten, niemals in der Biotonne entsorgt werden dürfen. Aus den gesammelten Bioabfällen wird Komposterde hergestellt, die zum Beispiel in der Landwirtschaft eingesetzt wird. Gelangen Störstoffe wie Plastik, Glas oder Metall in die Biotonnen, könnten Reste davon trotz modernster Anlagentechnik ebenfalls auf den Feldern und letztlich zum Beispiel als, in dem angebauten Obst und Gemüse enthaltenes, Mikroplastik auf dem Teller landen.

Sehr teuer

Die sogenannten kompostierbaren oder biologisch abbaubaren Abfallbeutel, seien ebenfalls problematisch und oft sehr teuer. Landen sie mit dem Bioabfall im Kompostwerk entstehe lediglich Gas und Wasser, jedoch keine Komposterde. Die meisten Produkte enthalten auch Kunststoffbestandteile und zerfallen ähnlich wie normale Plastiktüten zu Mikroplastik. Zudem zersetzen sich die biologisch abbaubaren Beutel während der Verweildauer der Bioabfälle in der Kompostierungsanlage nicht, da dafür viel längere Zeiträume notwendig wären. Die Beutel müssen nach der Kompostierung aufwändig aussortiert werden und können den Kompost durch die Verunreinigung mit Fremdstoffen sogar unbrauchbar machen.

Diese Tipps gibt die Abfallberatung

Damit die Biotonne auch in der warmen Jahreszeit gut genutzt werden kann, hat die Umwelt- und Abfallberatung der Stadt einige Tipps zusammengestellt, um üble Gerüche und Fliegen zu vermeiden. So erläutert Kerstin Trappmann: „ Bioabfälle sollten nicht lose in die Biotonne eingefüllt werden, sondern in altes Zeitungspapier, Küchenkrepp oder Papiertüten (zum Beispiel alte Bäckertüten ohne Plastikfenster) verpackt werden, bevor sie in der Tonne landen.“ Wichtig ist auch die Wahl des Standorts der braunen Tonnen, dieser sollte möglichst an einem kühlen und schattigen Platz sein. Der Tonnendeckel sollte immer gut geschlossen sein und besonders feuchte Abfälle, wie zum Beispiel frischer Rasenschnitt, sollten zuerst einige Tage antrocknen, bevor sie in die Tonne eingefüllt werden. Für Rückfragen und für weitere Tipps steht die Umwelt- und Abfallberatung unter Telefon 06331/842490 zur Verfügung.