Helmut Igel widmet sich in seiner Kolumne „Tore, Träume, Temperamente“ zum Fußball in der Region Pirmasens auch dem Tag der Abstiegskandidaten.

Überraschungen: Tag der Abstiegskandidaten im Osten

Aufstand der Kellerkinder in der Fußball-B-Klasse Pirmasens/ Zweibrücken Ost. Vier der fünf ganz hinten in der Tabelle platzierten Teams haben am vergangenen Wochenende ihre Spiele gewonnen. „Das war ein Tag der Abstiegskandidaten. Ich hätte das definitiv so nicht für möglich gehalten“, erklärte Fabian Rösinger, der Coach des SV Lemberg II. Seine Elf sammelte mit einem 3:2 gegen den zuletzt so stark auftrumpfenden FC Rodalben II die Punkte 19, 20 und 21 ein und behauptete damit den fünftletzten Platz.

Viertletzter mit 20 Punkten bleibt der TuS/ DJK Pirmasens, der die SG Bruchweiler mit einem 4:1 nach Hause schickte. „Die Erleichterung bei uns ist riesig“, freute sich TuS/DJK-Sportvorstand Wolfgang Sammel über den nicht unbedingt erwarteten Dreier, räumte allerdings ein: „Bruchweiler ist auch arg ersatzgeschwächt angetreten.“ Eine Woche zuvor hatte „die TuS“ in Hinterweidenthal 4:2 gewonnen. „Dann klafft ein Loch bis zurück in den November, denn wir haben und hatten riesiges Verletzungspech.“

Drittletzter ist nach dem 4:3 im Heimspiel gegen den SV Rot-Weiß Pirmasens weiter der FC Fischbach, der allerdings ein enorm schwieriges Restprogramm hat. „Wir standen auch gegen Rot-Weiß nicht gut, haben quasi mit einer B-Elf gespielt. Aber weil alle alles reingehauen haben, gelang uns der Dreier“, erzählte FCF-Spieler Sebastian Steigner kurz die Geschichte der Partie.

Und auch der Vorletzte, der SV Ruhbank, „rebellierte“ mit einem bemerkenswerten 5:1 gegen den TuS Leimen. „Wir haben ein gutes Spiel gemacht und hochverdient gewonnen, dabei sogar noch einen Strafstoß ausgelassen. Nur schade, dass wir nichts gutgemacht haben“, resümierte SVR-Spielleiter Christian Ross, der in der kommenden Runde den gleichen Job bei der neuen Eintracht Pirmasens wahrnimmt. Letzter ist und bleibt nach einer 0:7-Schlappe in Busenberg der SV Hinterweidenthal II. Dieser hat bei 13 Zählern vier Spieltage vor Saisonende sechs Punkte Rückstand auf den ersten sicheren Nichtabstiegsplatz. Auch Hinterweidenthal II droht der Abstieg.

Kurios: Spitzenreiter drückt Verfolger die Daumen

Ein Daumendrücken der anderen Art praktizierte am Sonntag der SV 53 Rodalben. Die „Bobber“ reisten in Mannschaftsstärke zum Match FC Dahn gegen SG Heltersberg/ Geiselberg II. Die spielfreien Rodalber wären bei einem Unentschieden oder gar einem Sieg der Dahner vorzeitig Meister der C-Klasse Pirmasens/Zweibrücken Ost gewesen. Und doch drückten sie „fast alle“, so Rodalbens Spielertrainer Florian Skobniuk, der Holzland-Spielgemeinschaft die Daumen. Der Hintergrund: Die Rodalber wollten nicht als Zuschauer eines Spiels zu Meisterehren kommen. Skobniuk: „Am kommenden Sonntag spielen wir ausgerechnet bei der SG Heltersberg/Geiselberg. Und dort, beim Tabellenzweiten den Titel zu holen, das ist noch einmal eine ganz andere Nummer.“

Das Rodalber Daumendrücken half: Heltersberg/Geiselberg gewann die Begegnung mit 4:1.

Meisterstück: In Petersberg alles klargemacht

Der erste Meister der Saison 2025/26 im Fußballkreis Pirmasens/Zweibrücken steht fest. Der zweiten Mannschaft des SV Palatia Contwig kann nach dem 6:0-Sieg am Sonntag beim FK Petersberg II der Titel in der nur zwölf Teams zählenden C-Klasse West nicht mehr genommen werden. Für die Vizemeisterschaft, die zu Aufstiegsspielen gegen den Zweiten der C-Klasse Ost berechtigt, kommen dagegen noch der SVN Zweibrücken II (39 Punkte), der TuS Wattweiler (38) und der FC Kleinsteinhausen (37) infrage.