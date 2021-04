Pirmasens belegt mal wieder einen unrühmlichen Spitzenplatz. Bei 18,6 Prozent aller Pirmasenser über 18 Jahren reichen die Einnahmen nicht aus, um die Ausgaben und Schulden zu bedienen. Im Schuldneratlas der Wirtschaftsauskunftei Creditreform belegt die Stadt den dritten Platz.

Pirmasens ist unter den Städten mit der höchsten Überschuldungsquote ganz vorne mit dabei und auch bei den Städten mit dem größten Anstieg der Schuldnerquote, wobei ein Anstieg um 0,3 Prozentpunkte von 2019 auf 2020 nicht gerade extrem ist. OB Markus Zwick (CDU) sieht die Zahlen von Creditreform nicht gerne. „Wir haben viel gemacht in dem Bereich“, stellt sich Zwick hinter die Arbeit der zwei Schuldnerberater in der Stadtverwaltung. Zwick kann sogar eine „eindeutig positive Entwicklung in Pirmasens sehen“. Der Spitzenplatz bei Creditreform sei zum Teil auf Flüchtlinge zurückzuführen, die ohne Erfahrung mit dem Finanzwesen in Deutschland ganz schnell, extrem tief in die Schuldenfalle getappt seien. Ohne die überschuldeten Flüchtlinge hätte Pirmasens ein paar Prozentpunkte gut machen können, schätzt Schuldnerberater Gerhard Kölsch.

Flüchtlinge werden abgezockt

Besonders die Finanzierungsmodelle mit null Prozent Zinsen seien für Flüchtlinge, die aus dem Nahen oder Mittleren Osten kommen, fatal. „Mit dem Finanzierungsmodell kommen die nicht klar“, so Kölschs Beobachtung. Außerdem gebe es seit dem Flüchtlingsansturm von 2015 immer mehr Firmen, die sich auf die Abzocke von Flüchtlingen spezialisiert hätten. „Da luchsen bestimmte Anbieter auf diese Gruppe mit horrenden Zinsen, die kurz vor der Sittenwidrigkeit sind“, erzählt der Schuldnerberater. Hier müsste in Integrationskursen mehr vor dubiosen Angeboten gewarnt werden, fordert Kölsch.

Neben den Flüchtlingen sei es in Pirmasens das altbekannte Klientel. Die Kaufkraft sei in der Stadt noch nie hoch gewesen, erzählt Kölsch und verweist auf andere Städte mit ähnlich hoher Arbeitslosenquote, die auch bei Creditreform im Spitzenfeld zu finden seien. Die Menschen wollten an dem Konsum teilhaben, der im Fernsehen und von Freunden vorgelebt werde. Das funktioniere zwei oder drei Jahre über die Ratenkaufverträge. Dann komme oft der Knall und die Ausgaben seien in keiner Weise mehr mit den Einnahmen zu bedienen. Die Altersgruppe der 20- bis 40-Jährigen sei am häufigsten bei Kölsch und seiner Kollegin zu finden.

Senioren kommen zur Schuldnerberatung

Inzwischen kämen auch häufiger über 60-Jährige, die früher praktisch nie zur Schuldnerberatung mussten. Ebenso selten sehe Kölsch Pirmasenser mit einem qualifizierten Berufsabschluss. Die allermeisten überschuldeten Pirmasenser seien Bürger ohne Ausbildung, die nie gelernt hätten, mit Geld richtig umzugehen. Dazu kommen laut Kölsch immer mehr Betreuungsverfahren, bei denen ehrenamtliche oder professionelle Betreuer die Finanzen von Personen übernehmen müssen, die partout nicht klarkommen. Und das seien nicht nur Senioren. Kürzlich sei für einen 27-jährigen Pirmasenser ein Betreuungsverfahren beantragt worden.

Die klassischen Ursachen für das Abdriften in die Schuldenfalle seien Scheidungsverfahren, Arbeitslosigkeit, große Unterhaltszahlungen und Suchtkrankheiten. Hier komme der Spielsucht eine steigende Bedeutung zu, hat Kölsch beobachtet. Die Süchtigen würden ihre Spiele ins Internet verlagern, da die Spielhallen vor Ort immer besser kontrolliert würden. Überhaupt das Internet: Etliche seiner Kunden verschärfen ihre Lage durch unbedachte Klicks auf Seiten, die sofort ein teures Abonnement zur Folge haben. Dazu kommen die Handyverträge, von denen viele gleich drei abschließen, weil sie den Überblick verloren haben. Eine weitere Schuldenfalle in Pirmasens sei bei jüngeren Leuten das Fitnessstudio. Deren Verträge treiben laut Kölsch viele in die Überschuldung. „Da ist oft sofort das Inkassobüro hinten dran und dann wird es richtig teuer.“ Dazu komme eine Bank, die auch eine Filiale in Pirmasens habe, die meist die Null-Prozent-Finanzierungen von Einkaufsmärkten übernehme. Wer dort mit den Zahlungen in Verzug gerate, bekomme schnell Post von gleich drei Inkassobüros, die zusätzliche Kosten verursachen.

Knapp 200 Beratungsfälle

Die Anzahl der Beratungsfälle bei Kölsch und seiner Kollegin sei konstant bei rund 190. Es habe auch schon Jahre mit 230 und 250 Fällen vor fünf Jahren gegeben. In der Schuldnerberatung komme jedoch nur ein kleiner Prozentsatz der Betroffenen vorbei. Die meisten leisteten ihre eidesstattliche Erklärung, wonach sie einfach nicht bezahlen können, ohne bei Kölsch um einen Termin zu bitten. Ein bis zwei Monate betrage derzeit die Wartefrist bei der Schuldnerberatung. Früher seien es drei bis vier Monate gewesen und andernorts müsse der verzweifelte Schuldner oft sogar bis zu ein Jahr auf ein Beratungsgespräch warten.

Für 2021 erwartet Kölsch keine Besserung der Lage. Der Gesetzgeber hat rückwirkend zum Oktober 2020 die Laufzeit einer Privatinsolvenz von früher sieben Jahren auf jetzt drei Jahre verkürzt. Das werde viele Verfahren nach sich ziehen, ist sich Kölsch sicher. „Das gibt einen richtigen Kick in der Statistik.“

Wobei OB Zwick den Blick auf Rankings wie das von Creditreform als falschen Weg ansieht. Wenn in der Region die Zahlen um die Flüchtlinge bereinigt worden wären, stünde Pirmasens viel besser da. Zwick, der lange Jahre für das Sozialamt zuständig war, sieht das Problem nicht als Kampf gegen Windmühlen. Es gebe viele Fälle, die nach langen Jahren in der Sozialhilfe wieder durchstarten konnten. Zwick sagt: „Unser Ziel ist keine schöne Statistik, sondern Lösungen zu finden.“