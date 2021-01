Eine ganz besondere Spende ließ in der Hauptausschusssitzung vergangene Woche aufhorchen. 600 Weinflaschen soll das im südpfälzischen Walsheim liegende Weingut Heinz Pfaffmann für die Seniorenclubs der Vororte gestiftet haben.

600 Flaschen für sechs Vororte, das wären im Schnitt 100 Flaschen pro Vorort und damit eine nette Menge an Alkohol, die da in den Vororten bei den Seniorenclubs konsumiert würde. Bilder von feuchtfröhlichen Seniorennachmittagen und Festen könnten hier assoziiert werden, bei denen unter Ausschluss der Öffentlichkeit die edlen Tropfen des Weinguts verputzt wurden. Das Weingut Heinz Pfaffmann ist schließlich nicht irgendein Weinbauer, sondern produziert hochwertige Weine, sogar Bioweine.

Und eine Frage beschäftigte just in diesem Jahr besonders: Was passiert eigentlich mit dem Wein, wenn die Senioren überhaupt nicht zusammenkommen dürfen, sondern alle brav zuhause alleine sitzen, um auf die täglichen Corona-Zahlen zu starren wie der Hase auf die Schlange?

Eine Nachfrage bei der Pressestelle der Stadtverwaltung klärt jedoch auf, dass die Weinspende keineswegs in feuchtfröhlichen Gelagen durch die Kehlen der betagten Fehrbacher, Erlenbrunner oder Windsberger fließt, sondern als ein Weinpräsent zu Wei(h)nachten überreicht wurde. Bei den alljährlichen Wei(h)nachtsfeiern in den Vororten sei dies schon seit über zehn Jahren der Fall und auch dieses Jahr seien die 600 Flaschen verteilt worden. Aber nicht über eine Weihnachtsfeier, sondern durch die Vertreter der Seniorenclubs direkt an die Senioren.

Bleibt nur noch die Frage: Wieso gibt es das nur in den Vororten und nicht für alle Senioren der Stadt? Gibt es in der Südpfalz nur das eine Weingut, das so edle Spenden machen will? Es wird Zeit, dass der Klimawandel auch in der schönen Westpfalz den Weinbau voranbringt und 2040 dann Windsberger Römerhang oder Fehrbacher Hoppetal als Gourmettropfen im Angebot sind.