Das Messegeschäft ist coronabedingt aktuell mausetot und der Pirmasenser Messe-Veranstalter Michael Frits rechnet nicht so schnell mit einer Genehmigung für eine Messe. Die Wartezeit von über einem Jahr hat Frits für eine Umstrukturierung seines Geschäfts und einen Berufswechsel genutzt.

„Wenn das mal wieder losgeht, wird unsere Branche die letzte sein, die öffnen darf“, zeigt sich Frits überzeugt, dass er noch länger warten wird. Im Februar 2020 hatte er in St. Leon-Rot seine letzte Messe veranstaltet, einen Bausalon. Dann war Schluss. Anläufe für weitere Messen wurden von erneuten Lockdowns eingeholt. Die Überlegung einer Freiluftmesse kam über das Planungsstadium nicht hinaus. „Wir haben viele Aussteller, die große Flächen brauchen“, nennt Frits einen Grund für den Verzicht auf den Gang an die frische Luft. Ein Konzept sei entwickelt worden, aber ob dies dann wegen der vielen Beschränkungen auch sinnvoll gewesen wäre, bezweifelt der Messe-Veranstalter. In Pirmasens organisiert Frits etwa den Autosalon, den Bausalon und La Vita. „Ich habe momentan null Planungssicherheit“, sagt er. Der Bausalon in Merzig sei für August geplant gewesen. Es werde aber wohl eher 2022, gibt er sich realistisch.

Lange Bearbeitungszeiten

Frits betont, dass er die Beschränkungen durchaus nachvollziehen könne. Was ihn stört, sind die langen Bearbeitungszeiten für seine Hilfsanträge. „Wir haben ein bisschen was bekommen“, erzählt Frits und beklagt sich über die lange Wartezeit. Letztlich habe es zur Überbrückung von vier Monaten gereicht. Der Unternehmer versuchte es auch mit Selbsthilfe und engagierte sich beim Bau des Impfzentrums in der Messe, das mit Messebauelementen realisiert wurde. 500 Meter Wände waren da zu installieren. Frits versuchte es auch mit Infektionsschutz für Firmen, die ihre Großraumbüros verkleinern wollen und müssen. Schnell aufbaubare Raumteiler wurden von ihm entwickelt, aber nicht so stark nachgefragt, dass daraus ein echter Ersatz für das entgangene Messegeschäft geworden wäre. Auch Online-Messen seien keine echte Alternative. „Das haben wir uns angesehen. Aber das ist es nicht“, gibt sich der Pirmasenser überzeugt, dass die analoge Messe mit Präsenz im Messestand nicht durch einen Onlineauftritt ersetzt werden könne.

Der in Erlenbrunn auf dem Gelände des früheren Maschinenbauers Leibrock residierende Unternehmer ist mutig und investiert trotz der Situation. Dieses Jahr wird Frits einen Messebauer übernehmen, um künftig Messen aus einer Hand anbieten zu können. „Ich gehe davon aus, dass irgendwann wieder Messen stattfinden dürfen“, gibt er sich optimistisch. Die Wartezeit bis dahin nutze er, um Messebaumaterial zu sortieren und einzuräumen, was sonst in der Hektik schnell aufeinander folgender Messen immer liegenbleibe. „Wir konsolidieren uns.“

Zurück im Immobiliengeschäft

In der vielen Freizeit hat sich Frits an eine seiner früheren Tätigkeiten erinnert. 1996 war der Pirmasenser als Immobilienmakler tätig, was er für die Messen aufgegeben habe. „Das habe ich jetzt reaktiviert.“ Seit Anfang des Jahres sei er mit Immobilien am Markt. „Es läuft ganz ordentlich“, zeigt sich Frits zuversichtlich. Was ihm für das Geschäft noch fehle, seien Objekte, die vermarktet werden können. Wobei er nicht allein maklern wolle, sondern die Immobilien mit einer kleinen Renovierung vor dem Verkauf aufhübschen könne.

Privat hat die Pandemie ein anderes Betätigungsfeld des Pirmasenser lahmgelegt. Frits ist noch als Musiker aktiv. „Da laufen aktuell nur noch Studioaufnahmen.“ Seine Band stehe in den Startlöchern. „Wir dürfen aber nicht mal proben.“