Dass Gottesdienste in Zeiten der Corona-Pandemie mitunter ein wenig anders ablaufen als zuvor, daran haben sich die meisten Gläubigen inzwischen fast gewöhnt. Jetzt wo es draußen kälter wird und die Ansteckungsgefahr wieder größer wird, gelten in den Kirchen – wie überall da, wo sich Menschen in geschlossenen Räumen treffen – besondere Regeln.

„Neben den aktuellen Vorgaben des Landes hat das Bistum Speyer die Empfehlung gegeben, die Heizungen auszuschalten spätestens eine halbe Stunde bevor die ersten Gläubigen kommen“, erklärt der katholische Dekan Johannes Pioth. Für seine Kirche St. Pirmin bedeutet das ganze eineinhalb Stunden vor dem eigentlichen Gottesdienst. „Der Küster kommt rund eine Stunde vor dem Gottesdienst“, erklärt Pioth. Schalte er die Heizung eine halbe Stunde zuvor ab, vergehe mehr als eine Stunde bis zum Beginn des Gottesdienstes. „Die große Kirche ist unter normalen Umständen schon sehr schwer zu heizen“, weiß er. Da die warme Luft schnell nach oben abziehe, ergebe es keinen Sinn, aktuell vor dem Gottesdienst überhaupt zu heizen.

„In den Gemeinden informieren wir die Gottesdienstbesucher natürlich rechtzeitig vorab“, sagt der Dekan. Die Gläubigen seien inzwischen sehr kreativ, seien warm gekleidet und hätten mitunter Decken dabei. Noch gelten die bisherigen Beschränkungen in den Kirchen. „Gerade in den großen Kirchengebäuden hatten wir keine Probleme, dass die Menschen den nötigen Abstand einhalten“, sagt Pioth. Anders als im Frühjahr seien seine Kollegen inzwischen technisch auch für Online-Angebote gerüstet. „Je nach Entwicklung der Pandemie werden die virtuellen Angebote in diesem Winter möglicherweise Teil unserer Kirche werden“, sagte Pioth.

In unseren Gotteshäusern gelten die gleichen Vorgaben, sagte der Dekan der protestantischen Kirchengemeinde, Ralph Krieger. Die Heizungen sollen mindestens eine halbe Stunde vor Beginn des Gottesdienstes ausgeschaltet werden. „Einzig Fußbodenheizungen, wo vorhanden, dürfen angeschaltet bleiben“, erklärte er. Allerdings sei das in nur wenig Kirchen der Fall. Ob und wie vor den Gottesdiensten geheizt wird, überlasst Krieger den jeweiligen Pfarreien. „Das kommt immer auf die Heizung und das Gebäude an“, sagt er. In den meisten Kirchen werde es wohl durchaus empfindlich frisch sein. „Unsere Gottesdienstbesucher bringen inzwischen ihre Decken mit“, berichtet er.

Beide Dekane sehen die Abläufe in ihren Kirchen gut angepasst an die Corona-Situation. Auf die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln werde großen Wert gelegt. „Auch aus diesem Grund haben wir uns in diesem Jahr Gedanken gemacht, wie wir Weihnachten feiern können“, erzählt Krieger. Diskutiert werde zur Zeit über einen ökumenischen Gottesdienst an Weihnachten, „den wir nach aktuellem Stand im Strecktal planen“, kündigt Krieger an.