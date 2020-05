Der Abriss der ehemaligen Kaufhalle in Pirmasens verzögert sich erneut. Eigentlich hätten an dem markanten Gebäude an der Ecke Schlossstraße/Höfelsgasse schon im April die Abrissarbeiten begonnen werden. Die Vergabe der Arbeiten wurde vom Stadtrat jedoch erst 27. April beschlossen. Damals hieß es seitens der Verwaltung, dass Mitte Mai wohl der im Amtsdeutsch als „Rückbau“ bezeichnete Vorgang starten soll. Aber auch dieser Zeitplan hat sich nun als hinfällig erwiesen, wie Oberbürgermeister Markus Zwick und Bürgermeister Michael Maas (beide CDU) der RHEINPFALZ gegenüber erklärten. Sie teilten mit, dass eine Abrissfirma, die nicht zum Zug gekommen war, nun nach dem Beschluss des Stadtrats Widerspruch eingelegt hat. Laut Bürgermeister Maas wurde das Unternehmen von dem Vergabeverfahren ausgeschlossen, weil es nicht allenotwendigen Unterlagen vorgelegt habe. Maas und Zwick zeigten sich jedoch zuversichtlich, dass es bei der Firma bleiben könne, für die sich der Stadtrat Ende April entschieden hatte. Wann die jedoch anfangen darf zu arbeiten, ist noch unklar. Vor Baustart müsse das Unternehmen nämlich erst noch einen Entsorgungsplan entwickeln und vorlegen. Dann prüfe die Stadtverwaltung diese Unterlagen und erst im Anschluss, startet der Rückbau. Das Ganze soll laut Maas und Zwick aber in jedem Fall noch in diesem Jahr geschehen. Die notwendige Arbeitszeit beziffert der Bürgermeister mit drei bis vier Monate. Das seit 2004 leerstehende Warenhaus ist laut OB Zwick ein „städtebaulicher Missstand“. Es gibt Pläne, auf dem Areal ein Projekt namens „Schuhstadt“ zu verwirklichen. Die Entwickler wollen dort unter anderem mehrere Schuhgeschäfte ansiedeln, haben aber bislang noch keine Investoren dafür gefunden.

So sieht es derzeit in der Kaufhalle aus.