Die Pirmasenser haben sich in der Corona-Krise nicht übermäßig viele Hunde angeschafft und dementsprechend werden jetzt auch nicht mehr Tiere wieder beim Tierheim abgegeben. „Bei uns gibt es keine Abgabewelle“, bestätigt Evi Hopmeier vom Vorstand des Tierschutzvereins. Unter Corona hat der Verein jedoch wegen seines abgesagten Flohmarkts zu leiden, der jetzt im September laufen soll.

Vielerorts in Deutschland berichteten in der Corona-Krise die Tierheime von einer stark gestiegenen Nachfrage nach Haustieren und in der diesjährigen Urlaubssaison von vermehrten Abgaben