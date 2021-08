Am Montag ist die Sommerschule in Pirmasens mit 178 Schülern gestartet. Die Initiative soll Lernlücken schließen und verhindern, dass Schüler durch die Corona-Pandemie und dem damit verbundenen Unterrichtsausfall einen Nachteil haben.

Mathematik, Deutsch und Englisch – um diese Fächer geht es hauptsächlich bei dem kostenlosen Nachhilfe-Angebot. Als Tutoren fungieren sowohl Lehrkräfte als auch Lehramtsstudierende, die pädagogisch frei und in Absprache mit den Schülern den Lernstoff wiederholen, der noch nicht perfekt sitzt. In Kleingruppen von maximal zehn Personen unterrichten die ehrenamtlichen Kräfte die Schüler in den Räumen des Leibniz-Gymnasiums.

Insgesamt nehmen 133 Grundschüler sowie 45 Schüler der Klasse fünf bis acht aus den verschiedenen Schulen in Pirmasens teil. „Ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass noch mehr das Angebot wahrnehmen“, erzählt Thomas Mohr, Schulleiter des Leibniz-Gymnasiums. Gleichzeitig sehe er aber auch, wie anstrengend die Corona-Zeit für die Schüler gewesen ist. „Die Ferien waren noch selten so nötig, wie dieses Jahr“, sagt der Schulleiter.

Aber warum wollen die Schüler eigentlich den versäumten Stoff in den Ferien nachholen? „Ich habe mich freiwillig für die Sommerschule angemeldet, da ich durch den digitalen Unterricht teilweise Probleme hatte, Dinge zu verstehen“, erklärt Philip. Der 13-Jährige kommt nach den Ferien in die achte Klasse und will deshalb gut vorbereitet sein. Seine Eltern haben ihm das Nachhilfe-Angebot nähergebracht, entschieden daran teilzunehmen hat er sich aber selbst. „Die Zeit vergeht auch viel schneller als man denkt“, so Philip.

Für die insgesamt elf Lehramtsstudenten ist die Sommerschule eine gute Möglichkeit, um praktische Erfahrungen zu sammeln. Auch Anna Fuhrman, die an der Universität Koblenz-Landau Mathe und Englisch fürs Grundschullehramt studiert, hat die Möglichkeit genutzt. „Es macht Spaß die Theorie aus der Uni auch mal in der Praxis anzuwenden“, sagt die Studentin.