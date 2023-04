Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Pokémon, Digimon, Yu-Gi-Oh, Magic the Gathering oder Flesh and Blood: für Kartenfans ist „Sapphire Cards“ am Maler-Bürkel-Platz ein kleines Paradies. Ob geschlossenes Booster oder Einzelkarte, im Sammelkartenladen von Maximilian Klein erhalten Investoren, Spieler und Sammler sowohl die neusten Kartendecks als auch alte Schätze.

„Da jede Erweiterung oder Edition nur eine limitierte Auflage hat, steigen diese oft im Wert“, erklärt Maximilian Klein, Besitzer von „Sapphire Cards“. Er hat