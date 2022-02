Die B 10 in und am Fehrbachtunnel dürfte wohl einer der Straßenabschnitte in der Südwestpfalz sein, an dem am meisten gearbeitet wird. Eine Baustellenchronologie des Jahres 2021.

Alleine im vergangenen Jahr war die Strecke mehrfach gesperrt. Hinzu kamen Bauarbeiten, die stets Einschränkungen für Verkehrsteilnehmer mit sich brachten. Ein Überblick:

Im April wurde der Fehrbachtunnel gereinigt. Das hatte zur Folge, dass die südliche Tunnelröhre samt Galerie eine Nacht lang gesperrt war. Eine Nacht später wurde die nördliche Tunnelröhre unter Vollsperrung gesäubert. Der Landesbetrieb für Mobilität (LBM) sprach damals von „alljährlich wiederkehrenden Unterhaltungsarbeiten“.

Im Mai war der Tunnel erneut zwei Nächte gesperrt. Dann wurden der Kanal und die Abwasseranlagen im Fehrbachtunnel gereinigt.

Im Juni kündigte der LBM an, dass wegen Arbeiten im westlichen Tunnelteil dort der rechte Fahrstreifen für rund eine Woche gesperrt ist.

Im August kam es gleich zu mehreren Teilsperrungen der Röhren, die jeweils von 8 bis 18 Uhr dauern sollten. Der Grund: Instandsetzungsarbeiten.

Im September war der Fehrbachtunnel eine Nacht lang, von 19 bis 5 Uhr, komplett gesperrt. Der LBM teilte damals mit, dass in der Zeit „sicherheitsrelevante Funktionsüberprügungen an straßennahen betriebstechnischen Anlagenteilen“, anstehen. Das sei Teil der jährlichen Wartung Geprüft wurden dabei unter anderem die automatische Verkehrssteuerung.

Im November begannen dann die Arbeiten, die eigentlich bis zum Jahresende abgeschlossen sein sollten, nach einer Winterpause nun aber wieder aufgenommen wurden.