Am Sonntag sind auch in Rheinland-Pfalz viele Corona-Maßnahmen ausgelaufen. Im Einzelhandel muss jetzt keine Maske mehr getragen werden. Nun kann jeder selbst entscheiden, sich mit einer Maske zu schützen, wenn angesichts der hohen Infektionszahlen Angst vor einer Corona-Infektion besteht. Menschen aus Pirmasens und der Südwestpfalz sehen die neue Freiheit recht unterschiedlich, wie unsere Umfrage in der Fußgängerzone gezeigt hat.

„Im Supermarkt oder in anderen Geschäften werde ich ab sofort keine Maske mehr tragen, weil ich sie die ganze Zeit schon als unangenehm empfunden habe. Sie hat mir an den Ohren weh