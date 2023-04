Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Freitag hat Pirmasens landesweit auf sich aufmerksam gemacht. Leider im negativen Sinn. Nirgends im Land ist der Inzidenzwert höher als hier. Die hohen Corona-Zahlen lassen sich jedoch zu einem großen Teil einer Einrichtung zuschreiben. Die Stadt plant nun schärfere Regeln.

Am Donnerstag hatte Pirmasens die 100er-Marke bei der Inzidenz, also der Anzahl der Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen, geknackt. Am Freitag schnellten die Zahlen nochmals