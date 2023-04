Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Große Diskussionen oder kritische Nachfragen gibt es am Montag keine. Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU) informiert die Mitglieder des Hauptausschusses nachmittags darüber, dass die Stadt in den Katastrophenschutz investieren will. Für den hoffentlich nie eintretenden Fall eines Blackouts wolle man gerüstet sein.

Folgende Gegenstände und Geräte stehen auf der Einkaufsliste: 200 Feldbetten (11.500 Euro), Ertüchtigung der Funkausstattung (30.000 Euro), Ertüchtigung der Technik für