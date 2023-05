Bei den Special Olympics, die im Juni, in Berlin stattfinden, messen sich rund 7000 Sportler aus über 190 Nationen in 26 Sportarten. Pirmasens ist dabei Gastgeber einer Fußball-Nationalmannschaft.

Vom 11. bis zum 14. Juni begrüßt Pirmasens ein Athleten-Team aus der ostafrikanischen Republik Uganda im Vorfeld der Special Olympics in Berlin. Die Weltspiele für Menschen mit geistiger und mehrfacher Einschränkung werden erstmals in Deutschland ausgetragen, Pirmasens als eine der so genannten Host Towns – Gastgeber-Städten – will den afrikanischen Sportlern Land und Leute näherbringen. Höhepunkt des fünftägigen Besuchs ist der Fackellauf zum Schlossplatz, der in das City-Event „Dehääm in Bärmesens“ eingebettet wird.

Die Stadt Pirmasens ist eine von neun Kommunen, Gemeinden und Landkreisen in Rheinland-Pfalz, die als Host Town eine internationale Delegation beherbergt. Vor gut zwei Jahren hatte sich Pirmasens mit einem Video beworben – und den Zuschlag bekommen. So wird am 11. Juni die ugandische Fußballnationalmannschaft samt Trainern und Betreuern in Pirmasens anreisen. „Dass wir den Zuschlag bekommen haben, freut uns sehr. Nun erwartet uns ein fünftägiges, abwechslungsreiches Programm, das wir gemeinsam mit unseren Partnern und sportlichen Einrichtungen stemmen werden“, sagt Stadtmarketing-Chef Rolf Schlicher, der das Ganze mit Mitarbeiter Uwe Hauser organisiert hat.

Ugander lernen Land und Leute kennen

Damit die 15 Gäste, die in der City-Star-Jugendherberge untergebracht werden, Land und Leute kennenlernen, stehen neben einer Tour im Pfälzerwald unter anderem Besuche im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern, im Dynamikum sowie in den Werkstätten der Heinrich-Kimmle-Stiftung auf dem Programm. Die Einrichtung für geistig beeinträchtige Menschen, deren Sportler selbst schon an inklusiven, internationalen Wettkämpfen erfolgreich teilgenommen haben, konnte als einer von mehreren Kooperationspartnern gewonnen werden, die das Organisationskomitee der Stadtverwaltung bei der Planung und Umsetzung der fünf Tage unterstützt. „Höhepunkt des Besuchs der Afrikaner wird der Fackellauf sein, der in allen Host Towns dienstags zur gleichen Zeit stattfinden wird. Start ist um 18 Uhr am Pirmasenser Rathaus“, kündigt Organisator Uwe Hauser an. Der olympische Fackellauf führe vom Rathaus über Ecksteinsau bis zum Schlossplatz. Mit dabei seien neben der Special-Olympics-Fußballmannschaft aus Uganda Vertreter der Heinrich-Kimmle-Stiftung, der Stadtspitze, die Cheerleader des Pirmasenser Turnvereins TVP sowie der Fanfaren- und Spielmannszug Niedersimten, der den Lauf anführen werde. Alle Bürger sind laut Hauser herzlich eingeladen, mitzulaufen.

Eingebettet ist die feierliche Zeremonie des Fackellaufs in das City-Event „Dehääm in Bärmesens“, das bereits am 9. Juni auf dem Schlossplatz startet. Partner der Veranstaltung ist das Caritas-Förderzentrum Vinzenz von Paul, das sich laut Hauser mit dem Waschsalon Clementine sowie der Aktion Mensch beteiligt. Zum Tag der offenen Tür laden die Verantwortlichen der Einrichtung für Menschen mit seelischer Beeinträchtigung am Samstag, den 10. Juni. „Während des City-Events wird jeden Tag eine Liveband spielen – freitags die Band Changes, samstags die Band Crosstone, sonntags die Band Two Big und sonntags spielt der Sänger Patrick Neumann. Zum Abschluss wird die Band Face to Face spielen, erläutert Organisator Hauser weiter. Laut Rolf Schlicher wird es am 11. Juni außerdem einen verkaufsoffenen Sonntag geben, bei dem der Pirmasenser Einzelhandel von 13 bis 18 Uhr seine Türen öffnet. Für Speisen und Getränke sorgt während des City-Events die Firma Jäkel, die neben Pfälzer Spezialitäten auch mit „jede Menge Wein“, wie Uwe Hauser sagt, aufwartet. Die ugandische Fußballnationalmannschaft wird wiederum am Abend des 14. Juni im Forum Alte Post offiziell verabschiedet. Tags darauf fahren die Sportler zu den Special Olympics World Games nach Berlin, die vom 17. bis 25. Juni stattfinden.