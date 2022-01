Wer, wenn nicht die Pirmasenserinnen und Pirmasenser wären in der Lage, die Herausforderungen des Jahres 2022 zu meistern?

Heute Abend treffen Sie sich wieder: die „Spaziergänger“. Sie wollen durch die Stadt ziehen und so gegen die Corona-Politik demonstrieren. Das ist (noch) ihr Recht. Die Gefahr besteht aber darin, dass die „Spaziergänger“ von rechten Gruppen unterwandert werden. Die wollen nicht nur gegen die Corona-Politik demonstrieren. Sie verfolgen andere Ziele und wollen die Demokratie aus den Angeln heben. Ginge es nach ihnen, wäre unsere freiheitliche Gesellschaft bedroht. Demokratie und Pressefreiheit sind für diese kleine, aber gefährliche Gruppe der „Spaziergänger“ Fremdworte. Sie sorgen dafür, dass ein Keil zwischen viele Pirmasenserinnen und Pirmasenser getrieben wird. Das ist nicht gut.

In der Vergangenheit haben die Bürger der Stadt bewiesen, dass sie Krisen meistern können. Allen Unkenrufen zum Trotz hat sich die Stadt respektabel entwickelt. Klar, es gibt hier soziale Probleme, die größer sind als andernorts. Aber die Leistung vieler Pirmasenserinnen und Pirmasenser ist es doch, dass sie ihren Kopf nicht in den Sand gesteckt haben. Vieles entwickelt sich sehr gut, wird nur leider schnell vergessen. Wer vom Bahnhof an der Alten Post vorbei zur Jugendherberge in die Innenstadt läuft, kann die positive Entwicklung an den genannten Bauten symbolisch nachvollziehen. Dieser Weg ist eine Strecke, die alle Nörgler regelmäßig laufen sollten. Dieser Weg macht Mut.

Und genau diesen Mut braucht Pirmasens im neuen Jahr. Corona wird unser Leben weiter beeinträchtigen. Aber trotzdem stehen große Projekte an, die bewältigt werden müssen. Zum Jahreswechsel ist das Städtische Krankenhaus mit der Rodalber Klinik fusioniert. Für die Beteiligten ist das eine Mammutaufgabe. Sie kann nicht alleine von der Politik gelöst werden. Das neue Krankenhauskonstrukt braucht Patienten. Menschen, die den Ärzten und dem Pflegepersonal vertrauen. Die Krankenhausmitarbeiter haben das verdient. Sie tragen die Last einer Fusion in Zeiten der Pandemie. Es gibt wohl nur wenige, die mit ihnen tauschen wollten.

Im Neufferpark zeichnet sich ein weiteres Großprojekt ab. Bernd Hummel will dort investieren. Er ist dafür nicht nur auf den Stadtrat angewiesen. Hummel kann und will das nicht gegen den Willen der Pirmasenserinnen und Pirmasenser machen. Er wirbt für sein Projekt, während die Grünen es verhindern wollen, ohne Details zu kennen. Sie werden so völlig unnötig dem Ruf als „Verhinderungspartei“ gerecht. Die Grünen gehören der Regierungskoalition in der Stadt an und agieren am Neufferpark wie Oppositionspolitiker. Das trägt wenig dazu bei, Pirmasens nach vorne zu bringen.

Die unendliche Geschichte um die Zukunft des Kaufhallenareals wird dieses Jahr viele weitere Kapitel bekommen. Pirmasens kann sich freuen, dass das alte Gebäude abgerissen und das Gelände nun baureif ist. Es braucht aber viel Zuversicht, um an die Pläne der Entwickler zu glauben. Sind die Pirmasenserinnen und Pirmasenser dazu bereit?

Am Horizont ist ein Silberstreif zu sehen: Das Land und der Bund haben angekündigt, sich endlich um die Kommunalfinanzen zu kümmern. Dazu ist ein politischer und finanzieller Kraftakt notwendig. Pirmasens und seine Bürger würden enorm profitieren, wenn die Stadt künftig genug Geld bekäme, um ihre Pflichtaufgaben finanzieren zu können. Im Laufe des Jahres werden wohl die Details dieser Pläne bekannt werden. Die Pirmasenserinnen und Pirmasenser sollten aufmerksam verfolgen, was Politiker in Bund und Land beschließen. 2022 wird für Pirmasens ein spannendes Jahr. Gehen wir es mit Mut und Zuversicht an!