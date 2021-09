Ein Teil der Straßenlaternen im Adolf-Ludwig-Ring auf der Ruhbank wird ausgetauscht. Das betrifft nur die Masten, nicht die komplette Laterne. Die Stadt gibt dafür rund 81.000 Euro aus.

Die Masten auf der Ruhbank sind laut Stadtverwaltung „überwiegend sehr alt“. Jene, deren Zustand am schlechtesten ist, würden nun getauscht. Konkret geht es um 24 Masten im Adolf-Ludwig-Ring und fünf an der Treppe zur Rubensstraße. Im Zuge der Arbeiten soll zudem die Bushaltestelle „Platte“, im Bereich der Zufahrt zum Beckenhof, beleuchtet werden – um die Ecke sicherer zu machen. Darüber hinaus wird eine Schaltstelle erneuert. Der Hauptausschluss vergab den Auftrag einstimmig; den Zuschlag bekam die Firma Bath aus Lemberg.

Wie Bürgermeister Michael Maas am Montag erklärte, werden die neuen Laternen anders aussehen. Zum Einsatz kommen nicht wie bisher sogenannte Peitschenmasten, sondern gerade Masten mit aufgestecktem Ausleger. Diese seien in jeder Hinsicht einfacher zu handhaben und bei Bedarf schneller zu reparieren. Die vorhandenen LED-Leuchten kommen weiter zum Einsatz, allein die Masten werden getauscht. Laut Maas sollen die Arbeiten im Oktober beginnen. Maas gab auch Einblicke in die Arbeiten der Stadtverwaltung, die im Hintergrund liefen: Man kontrolliere die knapp 6000 Straßenlaternenmasten im Stadtgebiet regelmäßig. „Dabei rüttelt ein Gerät, das so ähnlich funktioniert wie ein Radlader, an dem Metallmasten“, erklärte er. Ab einem gewissen Alter zeige sich, dass diese meist etwa 40 Zentimeter unter der Erdoberfläche durchgerostet seien.