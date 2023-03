Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Sonntag steht die Wahl des Bundespräsidenten an. Während bei der vergangenen Wahl noch vier Südwestpfälzer abstimmen durften, nimmt diesmal voraussichtlich nur eine Südwestpfälzerin an der Bundesversammlung teil.

Die Bundesversammlung ist ein Parlament, das nur einen einzigen Zweck hat: Die Wahl des Bundespräsidenten. Es setzt sich hälftig zusammen aus allen Mitgliedern des Deutschen Bundestags