Seit Wochen hat es bereits nicht mehr richtig geregnet. Die Förster sind beunruhigt wegen der steigenden Waldbrandgefahr und auch im Pirmasenser Forstamt Westrich wird vor drohenden Feuern im Wald gewarnt. Rauchen und Feuer im Wald sind strengstens verboten, mahnt Dieter Müller vom Forstamt Westrich. 2019 gab es im hiesigen Forstamt den bisher letzten Waldbrand.

Ein Areal von 5000 Quadratmetern Wald bei Höheischweiler stand im vergangenen Jahr in Flammen, was Müller als relativ kleine Fläche wertet. Vor 2019 habe es jahrelang keine Waldbrände im Zuständigkeitsbereich des Erlenbrunner Forstamtes gegeben, was Müller auf die umsichtige Forstwirtschaft der hiesigen Förster zurückführt. „Besonders brandgefährdet sind Nadelholzreinbestände mit trockenem Unterholz wie zum Beispiel Douglasien-Reinbestände“, erläutert Müller und verweist auf die naturnahe Waldwirtschaft des Forstamts Westrich mit einem hohen Laubholzanteil. Großflächige Brande wie in Südeuropa oder Schweden seien somit hier nicht zu befürchten, versichert der Förster. „Wir setzen auf artenreiche und strukturreiche Mischwälder.“ Auch durch die Bewirtschaftung in kleinen, ungleichmäßigen Einheiten werde der Wald möglichst naturnah und waldbrandsicher gestaltet. Als Beispiel nennt der Forstexperte die Vorausverjüngung mit Laubhölzern in Nadelholzbeständen, die besonders für Waldbrände anfällig seien. Mit dem steigenden Laubholzanteil verringere sich die Brandgefahr, die im Moment wieder steige.

Wassermangel in der oberen Waldbodenschicht

In der oberen Waldbodenschicht herrsche nach zwei Dürrejahren in Folge schon wieder akuter Wassermangel. Dazu komme ein hoher Anteil an abgestorbenen, trockenen Baumteilen, die Stürme und Borkenkäfer in den vergangenen Monaten hinterlassen haben, erläuterte Müller die Lage. Der Deutsche Wetterdienst weise für die Region jetzt schon die dritthöchste Waldbrand-Gefahrenstufe aus.

Unachtsamkeit verursacht Waldbrände

Da 90 Prozent aller Waldbrände durch Unachtsamkeit entstünden, warnt Müller vor Grillen, offenem Feuer und Rauchen im Wald. „Das Rauchen im Wald ist strengstens verboten“, mahnt der Förster. Wird jedoch ein Raucher im Wald von einem Forstmitarbeiter angetroffen, werde dieser nur ermahnt. Ein Bußgeld sei schlecht möglich, da die Personalien des Rauchers nur von der Polizei festgestellt werden dürfen, erläutert Müller die Rechtslage. Die meisten Waldbesucher verhalten sich laut Müller jedoch vorbildlich. Meist brenne es auch nicht wegen eines Wanderers mit Glimmstängel, sondern eher am Waldrand, wenn Autofahrer eine brennende Kippe aus dem Fenster werfen. Gefährlich seien auch Grillpartys in waldnahen Wohngebieten. Der Funkenflug eines allzu üppigen Grillfeuers könne 100 Meter weit bis in den Wald fliegen.

Eine weitere Brandursache seien Autos, die auf nicht ausgewiesenen Parkplätzen auf eine trockene Wiese rollen. Der heiße Katalysator unter dem Auto könne die Wiese in Brand setzen. In der Südpfalz hatte ein solcher Brand vor wenigen Jahren gleich mehrere Autos betroffen. Und dann gibt es noch die Gefahr eines Feuers durch Glasscherben, deren Lupeneffekt bei intensiver Sonneneinstrahlung ein Feuer entfachen könne. „Ich selbst habe 1997 ein Feuer erlebt, das durch Bierflaschenscherben ausgelöst wurde“, erzählt Müller.

Jede Rauchentwicklung melden

Neben dem Vermeiden von Brandgefahren hofft die Forstverwaltung auf die Mithilfe der Bevölkerung beim Melden von Bränden. „Jede, auch kleinere Rauchentwicklung außerhalb von Wohngebieten sollte über den Notruf 112 (Feuerwehr) oder 110 (Polizei) gemeldet werden“, appelliert Müller. Die Angabe der im Wald beschilderten Rettungspunkte erleichtere die rasche Brandbekämpfung, so Müller.