Fürs Spontaninterview hat Tanja Daub in der oberen Fußgängerzone Melanie Schantz getroffen. Die 77-Jährige engagiert sich schon lange in der Lutherkirchengemeinde Pirmasens.

Guten Tag! Wie heißen Sie denn, und was machen Sie gerade?

Ich bin Melanie Schantz und bin gerade auf dem Weg in die Lutherkirche. Dort bin ich schon seit 40 bis 50 Jahren aktiv.

Das ist eine lange Zeit! Wie sind Sie dazu gekommen?

Eigentlich durch die Jugendgruppe. Zuerst war ich Mitglied, später habe ich sie dann auch mal geleitet. Das war so in den 1960er- oder 1970er-Jahren. Dann bin ich runter ins Presbyterium in verschiedene Gremien.

Was gibt Ihnen das? Gerade, weil immer mehr Menschen aus den Kirchen austreten.

Das ist es! Das ist so schade! Wenn irgendeine Veranstaltung in der Stadt ist – Halloween zum Beispiel –, dann ist die Stadt gerammelt voll. Aber es ist ja noch Reformationstag! Da müssen wir immer schauen, dass wir ein paar Leute kriegen.

Wie sind die Gottesdienste an diesem Tag besucht?

Es geht! Es macht mich traurig, dass niemand mehr wirklich etwas mit der Kirche am Hut hat.

Woran liegt das Ihrer Meinung nach?

An der heutigen Zeit. Alles ist furchtbar hektisch geworden. Auch das Digitale spielt eine Rolle, die Handys und so weiter. Wenn man die Jugendlichen sieht: Den ganzen Tag sind die am Handy. Die haben gar keine Perspektive mehr – auch nicht für das Miteinander. Ich war jetzt ein paar Tage in der Schweiz. Da wird man an der Bushaltestelle noch gegrüßt. Man kennt die Leute nicht, und es ist trotzdem etwas anderes. Bei uns sind sie mufflig. Ich fahre viel mit dem Bus – ein einziges Gerempel. Das Miteinander fehlt.

Würden Sie in der heutigen Zeit noch einmal eine Jugendgruppe leiten wollen?

Es ist wirklich schwierig. Ich denke schon, dass Leute kommen würden. Wir haben ja drüben in der Pauluskirche auch Jugend. Und wir haben auch Jugendliche nach der Konfirmation. Es gibt noch einige, die an der Kirche interessiert sind. Aber das ist der Großteil eben nicht.

Wie oft sind Sie unten in der Lutherkirche?

Ich bin gerade auf dem Weg dorthin zur offenen Kirche. Wir sind die einzige Kirche in der Stadt, die von 11 bis 13 Uhr jeden Tag offen ist. Da muss man drinnen sitzen und aufpassen, damit nichts passiert, damit nichts angestellt wird. Es ist immer schön, wenn Touristen oder Einheimische kurz hereinkommen und ein Kerzchen anzünden. Urlauber habe ich auch schon herumgeführt. Dann erkläre ich immer, dass das die Garnisonskirche von Landgraf Ludwig ist, vom Stadtgründer. Das macht Freude!

Gibt es noch viele Kirchenhüter?

Nein. Wir werden immer älter. Die können nicht mehr. Viele kommen den Berg an der Pfarrgasse nicht mehr hoch. Wir hatten auch eine Seniorengruppe im Gemeindesaal, aber die ist abgewandert. Wegen der steilen Pfarrgasse. Da verstehe ich auch nicht unser Ordnungsamt, weshalb ältere Leute nicht bis zur Kirche fahren können. Beim CVJM zum Beispiel im Schachen können sie fußläufig rein.