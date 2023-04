Die Verbandsliga B-Junioren des FK Pirmasens holten sich mit dem 5:1 (2:1) auf dem Husterhöh-Kunstrasen gegen die TSG Bretzenheim im zweiten Spiel der Meisterrunde auch den zweiten Sieg und bleiben am führenden 1. FC Kaiserslautern II dran.

Zu sehen bekamen die Zuschauer schön heraus gespielte Tore und Flanken der „Marke Manni Kaltz“. „Erst nach dem 3:1 (65.) hielt in unserem Spiel die Leichtigkeit Einzug, die dann auch in eine spielerische Überlegenheit mündete“, kritisierte FKP-Trainer Patrick Müller nur die ersten 40 Minuten, weil sein Team da den Ball nicht sauber laufen ließ.

Gleich die erste Offensivaktion der Schützlinge von Müller und Co-Trainer Uwe Scharbach war brandgefährlich. Lars Keilhauer hatte von der rechten Seite geflankt, Max Welter ließ vom langen Pfosten direkt in die Mitte abtropfen, wo Max Malinowski den Ball mit dem Kopf nur um Haaresbreite verpasste (2.). Nach einer Bananenflanke von Welter köpfte Malinowski direkt auf TSG-Keeper Tobias Hoffmann, der konnte den Ball aber nicht festhalten, Malinowski dann per Fuß – 1:0 (18.). Welter heißt intern übrigens nur noch „Manni“. „Die Trainer haben nach dem Spiel in Speyer gesagt, ich hätte Flanken geschlagen wie einst der Manni Kaltz beim Hamburger SV. Und seitdem ...“.

Drei Sechser

Bretzenheim stellte sich besser auf das FKP-Angriffsspiel ein. Prompt bekam der FKP Probleme, vorne Anspielstationen zu finden. Ein Freistoß segelte hoch in den Fünfmeterraum, FKP-Keeper Milan Junghans flog am Ball vorbei, der fiel Muhamed Trepalovac vor die Füße – 1:1 (21.). Die erste gefährliche Strafraumsituation der Gäste sollte auch die einzige bleiben. Kopfball an die Latte von Kevin Schmidt (35.). Flanke Welter, Ahmet Simsek brachte Robin Jung im Strafraum zu Fall, Strafstoß. Den verwandelte Schmidt aber so was von souverän – 2:1 (39.).

Bretzenheim kam nach der Pause verstärkt durch die Mitte. FKP-Trainer Müller stellte um, agierte fortan mit drei Sechsern. Der Zahn war gezogen. Zwei Flankenläufe von Keilhauer und Welter brachten zwar Gefahr vor das TSG-Gehäuse, aber keinen Treffer. Ein weiter Einwurf von Schmidt leitete das 3:1 (65.) ein. Der Ball sprang im Strafraum auf, Welter lief am langen Pfosten drauf und schoss zum 3:1 (65.) ein. Wieder Vorbereitung Schmidt, der zusammen mit Benjamin Selgrad jetzt glänzend Regie führte. Er attackierte TSG-Keeper Hoffmann im Strafraum, nahm ihm den Ball ab - und das Besondere: Er hatte in dieser Drucksituation ein Auge für seinen Mitspieler, passte sofort zum eingewechselten Ben Berger, und der hatte keine Mühe, das 4:1 (67.) zu erzielen. Schnelles Kurzpassspiel im Strafraum. Selgrad auf Berger, der ließ abtropfen, und Schmidt schloss trocken und ansatzlos ins lange Eck zum 5:1 (76.) ab.

„Wir Spieler motivieren uns gegenseitig. Wir sind mit dem Ziel unterwegs, mindestens den zweiten Platz zu erreichen, um die Möglichkeit offenzuhalten, den Aufstieg in die Regionalliga zu schaffen. Aber auch Platz eins ist noch drin“, ließ Linksfuß „Manni“ Welter wissen, mit welchem Traum er und seine U17-Kameraden unterwegs sind. Am Sonntag nach Ostern (11 Uhr) geht es zum FSV Offenbach.

So spielten sie

FK Pirmasens: Junghans – Keilhauer, Groß, Kettenring, Strassel (77. Rauch) – Schmidt, Malinowski (60. Prokopchuk), Selgrad, Welter (75. Marin Prieto) – Jung (53. Berger), Stilb

Tore: 1:0 Malinowski (18.), 1:1 Trepalovac (21.), 2:1 Schmidt (39.), 3:1 Welter (65..), 4:1 Berger (67.), 5:1 Schmidt (76.) – Gelb/Rote Karte: - Engel (Trainer TSG) – Gelbe Karte: – Simsek – Beste Spieler: Selgrad, Welter, Keilhauer, Schmidt – Niyazi, Simsek – Zuschauer: 60 – Schiedsrichter: Küntzler (Bann)