Matthias Kirch haben wir an seinem Dampfnudelstand in Fehrbach getroffen. Er hat uns erzählt, wie er den Weg in die Selbstständigkeit ging, warum er sein Geschäft trotz viel Zuspruch aufgibt, und warum er nie den Appetit auf Dampfnudeln verloren hat.

Erzählen Sie uns etwas über sich. Warum sind Sie hier?

Mein Name ist Matthias Kirch, ich wohne aktuell in Zweibrücken. Hier in die Region bin ich aufgrund meines Studiums