Die Verleihung des Hugo-Ball-Preises wird nicht mehr von der Stadtbücherei sondern über das Stadtarchiv organisiert. Peter Felber übernimmt die Aufgabe von Ricarda Faul.

Ricarda Faul hatte sich seit 2002 um die Organisation des Hugo-Ball-Preises inklusive Findungskommission, Betreuung der Preisträger sowie der Preisverleihung gekümmert. Faul ist hauptsächlich als Leiterin der Jugendbücherei in der Stadtbücherei beschäftigt.

Für den Ball-Preis hat sie jeweils befristet ein zusätzliches Stundenkontingent erhalten, teilte der Pressesprecher des Rathauses, Maximilian Zwick mit. Jetzt werde Faul jedoch mehr in der Bücherei benötigt, da der Umzug anstehe und es „eine größere Personalfluktuation“ in der Bücherei gebe, begründete Zwick die Umbesetzung.

Außerdem sei die Hugo-Ball-Sammlung nach dem Umzug von Bücherei und Stadtarchiv auch räumlich beim Stadtarchiv, womit Clauer die Zuständigkeit für den Ball-Preis gleich mit zum Stadtarchiv verlagerte. Dort kümmert sich seit dem vergangenen Jahr Peter Felber organisatorisch um die Preisverleihung.

Felber ist laut der Internetseite der Stadt hauptsächlich für Gästeführungen, Stadtarchiv und Ahnenforschung zuständig. Laut Zwick hat Felber Literaturwissenschaft studiert und arbeitet seit 2012 beim Stadtarchiv. Er erhält jetzt ein zusätzliches Stundendeputat. „Durch Peter Felber kann die Arbeit von Ricard Faul in kompetenter Weise nahtlos fortgeführt werden“, betont der städtische Pressesprecher.

Aussetzung nach Antisemitismus-Diskussion

Der Hugo-Ball-Preis wird seit 1990 von der Stadt Pirmasens zum Gedenken an den Sohn der Stadt ausgelobt und wurde noch vom damaligen Oberbürgermeister Karl Rheinwalt auf den Weg gebracht. Alle drei Jahre werden ein Hauptpreis und ein Förderpreis an Künstler oder Literaten verliehen, die im Sinne Hugo Balls arbeiten. Der Hauptpreis ist mit 10.000 Euro dotiert, für den Förderpreis gibt es 5000 Euro.

Mit Ausnahme des bislang letzten Hugo-Ball-Preises lief die Verleihung immer reibungslos ab. Den Ballpreis 2023 lehnten die Hauptpreisträgerin ebenso wie die Förderpreisträgerin ab mit Verweis auf die angeblich antisemitische Haltung Balls. Nach einem Diskussionsprozess in Pirmasens und im Cabaret Voltaire in Zürich wurde der Preis für das Jahr 2027 erneut ausgelobt. Anlässlich des 100. Todestags von Ball im kommenden Jahr soll es ein „Hugo-Ball-Jahr“ geben, wie Zwick jetzt schon ankündigte. Die Preisverleihung mit einer Matinee in der Alten Post soll der Auftakt dazu sein.