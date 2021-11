Weil die Wirtschaft nach der Corona-Krise wieder angelaufen ist, steigen die Gaspreise im Großhandel drastisch an. Das hat Auswirkungen auf die Kunden der Stadtwerke. Der kommunale Energieversorger kündigt an, den Gaspreis im Schnitt um 20 Prozent zu heben. Ein Trostpflaster ist, dass der Strompreis nicht erhöht wird.

Die Stadtwerke Pirmasens werden zum Jahreswechsel die Gaspreise anheben. Stadtwerke-Geschäftsführer Christoph Dörr sagt: „Wir werden bei allen Gastarifen eine Preiserhöhung von durchschnittlich circa 20 Prozent haben.“ Davon betroffen sind rund 13.500 Gaskunden in Pirmasens, Rodalben und Lemberg.

Die meisten Privatkunden nutzen laut Stadtwerke die Sondertarife SWPS Erdgas, SWPS Erdgas DUO oder SWPS Erdgas Online und zahlen bisher brutto 6,37 Cent pro Kilowattstunde beim Arbeitspreis. „Die aktuellen Entwicklungen an den Großhandelsbörsen und die daraus resultierenden Beschaffungspreise sind die Hauptgründe für die Anpassung der Kundenpreise, hinzu kommen noch die Erhöhungen des staatlich veranlassten CO 2 -Preises und der Netzentgelte – insofern bleibt uns kaum Spielraum“, sagt Dörr. Er verweist darauf, dass die Stadtwerke einen Teil der eigentlichen Preissteigerungen auffangen und somit nicht an die Kunden weitergeben. Im Juni 2020 lagen die Marktpreise für Gas den Angaben zufolge für das Jahr 2022 bei 15 Euro pro Megawattstunde, zu Beginn dieses Jahres bei 17 Euro. Dörr spricht von einem „extrem nervösen Markt“ und nennt aktuelle Preise zwischen 50 und 60 Euro.“

Eine ähnliche Marktpreisentwicklung sei auch beim Strom festzustellen. In diesem Fall allerdings gibt Dörr Entwarnung: „In Pirmasens haben wir vorerst keine Preisänderung bei Strom, weder in der Grundversorgung noch in den Sonderverträgen. Und auch bei Gas bleibt der Grundpreis unverändert“. Die letzte Strompreiserhöhung liegt zwei Jahre zurück.

Hohe Nachfrage

Aktuell verzeichnen die Stadtwerke, die in Pirmasens Grundversorger sind, einer Mitteilung zufolge eine hohe Nachfrage früherer Kunden, die wegen günstigeren Energiepreisen zu anderen Anbietern gewechselt waren. Denn aufgrund der aktuellen Marktlage hätten einzelne Lieferanten begonnen, ihre Kunden aus den Verträgen heraus zu kündigen. Sollte ein Energie-Discounter, wie es Dörr nennt, ein Insolvenzverfahren durchlaufen, fallen die betroffenen Verbraucher automatisch in den „Schoß ihres Grundversorgers und dürfen sicher sein, über die Heizperiode versorgt zu werden“, sagt Dörr. Er verweist auf das hohe Risiko, das Verbraucher in Kauf nehmen, wenn sie ihren Versorger ausschließlich nach dem günstigsten Preis auswählen. Der Stadtwerke-Geschäftsführer weist darauf hin, dass die aktuelle Situation in Verbindung mit den hohen Marktpreisen dazu führen kann, dass die Stadtwerke zusätzliche Mengen für die Rückkehrer teuer nachkaufen müssen.

Daher werden die Stadtwerke zum 1. Januar 2022 für Strom und Erdgas gesonderte Allgemeine Preise für die Ersatzversorgung von Nicht-Haushaltskunden (Letztverbraucher) über 10.000 kWh/a ausweisen, die die aktuellen Großhandelspreise berücksichtigten und eine Weiterverrechnung der Beschaffungspreise verursachungsgerecht ermöglichen.

Abschläge erhöhen

Kunden, die aufgrund der steigenden Gaspreise ihre monatlichen Vorauszahlungen anpassen möchten, können das jederzeit tun. Laut Dörr ist das sinnvoll, um am Ende des nächsten Abrechnungsjahres nicht nachzahlen zu müssen.

Johannes Kreuter ist bei den Stadtwerken Leiter Vertrieb und Marketing. Er sagt, dass sowohl beim Strom- als auch beim Gaspreis erhebliche Teile von gesetzlichen Abgaben und Steuern abhängig seien. Bei Gas seien sowohl die Netzentgelte als auch die CO 2 -Abgabe gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Bei Strom sinkt die EEG-Umlage enorm, so dass unterm Strich eine Reduzierung der von den Stadtwerken nicht beeinflussbaren Preisbestandteile zu verzeichnen sei. Diese Reduzierung kompensiere die Entwicklung an den Großhandelsbörsen jedoch nur teilweise.

Die von den Versorgern nicht beeinflussbaren Preisbestandteile – allem voran die regulierten Netzentgelte, Steuern, Abgaben bilden laut Stadtwerken mit rund 51 Prozent den Löwenanteil am Strompreis. Bei Gas haben diese Preisbestandteile einen Anteil von über 30 Prozent. Somit bleibe der Handlungsspielraum der Stadtwerke, wenn es um die Beeinflussung der Preisgestaltung geht, auf die Energiebeschaffung beschränkt. Der Energieeinkauf sei der entscheidende Faktor.