Wir brauchen Solidarität mit Frauen. Dazu gehört, dass wir unsere Entscheidungen und Ansichten hinterfragen. Was die Beine der Landrätin damit zu tun haben.

Eine Frau – Akademikerin, gebildete obere Mittelschicht – sagte mir einmal, sie halte nichts von Susanne Ganster. Nicht weil die Landrätin der Südwestpfalz einen schlechten Job machen würde. Auch nicht, weil die Sprecherin eine andere politische Richtung vertrat. Nein, der Grund war, dass Gansters Beine in einem kurzen Rock nicht gut genug aussehen würden. „Stumpig“ war der Ausdruck, den die Kritikerin benutzte. Obwohl dieser kurze und eigentlich bedeutungslose Wortwechsel Jahre her ist, denke ich immer wieder daran. Gerade jetzt, wenn der Weltfrauentag auf uns zukommt. Denn trotz aller Kämpfe um Emanzipation: Manchmal ist die Frau Feind der Frau. Das müssen wir ändern.

Seit Jahrzehnten – eigentlich seit Jahrhunderten – streiten und arbeiten Frauen, um sich einen Platz neben den Männern zu erkämpfen. Und es sind nicht in jedem Fall die Männer, die es uns schwer machen. Lehnen Sie sich nicht zurück, meine Herren, zu Ihnen komme ich gleich.

Sich an Äußerlichkeiten aufzuhängen, soll Frauen kleinmachen

Frauen, ob Politikerinnen, Unternehmerinnen oder die Mutter des Nachbarkindes, werden häufig strenger bewertet als Männer. Ist Ihnen das mal aufgefallen? Man hängt sich an Fehlern auf, die man einem Mann jederzeit nachsehen würde. Weil man ja weiß, dass er sonst einen tollen Job macht. Oder umgekehrt: Hat Ihnen schon mal jemand von diesem wunderbaren Papa erzählt, der sich ganz toll um seine Kinder kümmert – manchmal sogar allein? Wie oft passiert das wohl der Mama? Bei ihr gehen wir davon aus, dass sie nach dem stressigen Arbeitstag selbstverständlich auf dem Spielplatz weitermacht, die Kinder betreut, dabei pädagogisch wertvoll fördert, liebevoll Diskussionen schlichtet, für alle genug Äpfel und Kekse dabei hat, und bloß nicht zeigt, wie müde sie ist. Sie hat im Kopf, welche Arzttermine anstehen, welche Geburtstage nahe sind, besorgt passende Geschenke und organisiert das Leben der Familie.

Das eigentlich Bizarre ist, dass selbst Frauen dazu neigen, Frauen schneller zu verurteilen. Denken Sie an die Kritik an Politikerinnen. Hier geht es – wie oben erwähnt – oft gar nicht um deren Arbeit, sondern um Belanglosigkeiten. So ein Blödsinn. Das Problem ist, dass Frauen sich ihren Platz in der Hierarchie weit mühsamer erarbeitet haben als Männer. Sich bei ihrer Beurteilung an Äußerlichkeiten oder unwichtigen Details aufzuhängen, macht ihre Arbeit klein – und soll sie klein machen.

Dabei soll hier nicht moralisiert werden. Es geht um einen Bewertungsreflex. Viele haben gelernt, dass Anerkennung knapp ist und man sich abgrenzt, um selbst sicher zu stehen. Das ist der Kern von innerer Abwertung und Konkurrenzlogik. Und das müssen wir – Männer wie Frauen – überwinden.

Denken Sie an Ihre Töchter

Meine Herren, jetzt zu Ihnen: Wir brauchen Sie. Es gibt eine Unwucht in der Bewertung von Männern und Frauen, die oft nicht böse gemeint ist – allerdings auch nicht wegdiskutiert werden kann. Dabei ist es im Kleinen nicht schwierig, dagegen anzugehen. Indem wir beim nächsten Spruch über die Kollegin nicht mitlachen. Indem wir eigene Denkmuster immer wieder hinterfragen und überlegen, ob eine Entscheidung für ihn und gegen sie wirklich durch die Faktenlage gedeckt ist oder von alten Denkmustern überlagert wird.

Denken Sie an Ihre klugen und mutigen Töchter. Sie verdienen die Chance, sich genauso wie jeder Mann zu behaupten. Stärken Sie ihnen den Rücken und ermutigen Sie sie, es doch zu probieren. Aufzustehen, die Stimme zu erheben, sich für die Beförderung zu bewerben, für die sie längst qualifiziert sind, sich in einen Vorstand wählen zu lassen, ein öffentliches Amt anzustreben, sich offen zu zeigen. Sie wissen oder ahnen, zu welchen Leistungen ihre Töchter in der Lage sind, wenn sie sich nicht unterkriegen lassen. Und wenn sie Ihren Rückhalt spüren.

Die guten Männer merken es selten

Männer – vor allem die guten – erkennen oft nur schwer, wie viele beiläufigen Benachteiligungen Frauen jeden Tag erleben. Eben weil es diesen Männern kaum in den Sinn kommt, einer Frau aufgrund ihres Geschlechts weniger zuzutrauen. Doch schauen wir auf die aktuelle Situation: Die komplette Pirmasenser Stadtspitze, sämtliche Verbandsbürgermeister der Südwestpfalz, alle Vorstände der Wasgau AG, der Profine-Gruppe, der PSB Intralogistics, des Städtischen Krankenhauses, aller Schuhfabriken in der Stadt, der Sparkasse Südwestpfalz sowie der VR-Bank – das sind alles Männer. Ja, das hat auch andere Gründe. Doch wagen Sie den Gedanken, dass viele davon struktureller Natur sind, nicht naturgegeben.

Ich habe den Rock der Landrätin vielleicht deshalb nicht vergessen, weil die Anekdote zeigt, wie schnell wir uns auf Nebenschauplätze ziehen lassen, während anderswo Entscheidungen fallen, über Arbeit, Politik, Kitaplätze und Pflege. Lassen Sie uns nicht länger darauf hereinfallen.