Die Eröffnung des neuen Hospizes Haus Magdalena rückt näher: Noch im Juli wird der Neubau seiner Bestimmung übergeben werden können. Derzeit laufen im Inneren die Arbeiten noch auf Hochtouren, die Begrünung der Außenanlage wurde am Freitag mit einer symbolischen Baumpflanzung gefeiert.

Eine Wohlfühlumgebung solle für die schwerstkranken Bewohner des Hospizes geschaffen werden, so Diakoniezentrum-Vorstand Carsten Steuer, der auf dem Außengelände 30 Baumpaten der insgesamt 41 Bäume für ihr Engagement dankte. Trotz Pandemie und teilweise ungünstigen Witterungsverhältnissen sei es gelungen, das Bauvorhaben planmäßig über die Bühne zu bringen, so dass bald schon zwölf Menschen anstatt bisher sechs ein verbessertes Pflege- und Betreuungsumfeld vorfinden könnten. Die Begrünung des Geländes sei erst durch die Unterstützung zahlreicher Spender ermöglicht worden. Sowohl Angehörige von Hospizgästen, Freunde und Förderer des Hospizes als auch Firmen und Vereine hätten sich an den Baumspenden beteiligt. Besonders erfreulich sei, dass Hospizleiterin Simone Jennewein, deren Familie und die Mitarbeiter sich ebenfalls in besonderer Weise engagiert und damit ihre Verbundenheit mit dem Haus Magdalena gezeigt hätten. Auch künftig werde das Hospiz auf Förderer und Spender angewiesen sein, so Steuer. Die fünfprozentige Finanzierungslücke werde sich schließlich mit der erhöhten Gäste- und Mitarbeiterzahl ebenfalls verdoppeln.

„Es entsteht hier ein weiteres schönes Stück Pirmasens“, warb Norbert Becker, langjähriger theologischer Vorstand und heutiger Bevollmächtigter für das Projekt Hospiz. Viele könnten von den neu gepflanzten Bäumen profitieren, Gäste und Angehörige im Hospiz ebenso wie die benachbarten Jugendlichen von JONA, die Bewohner des Hauses Bethanien und die Patio-Bewohner. „Bäume haben eine große Symbolkraft“, so Becker. Sie seien Lebens- und Fruchtbarkeitssymbol, aber auch kosmisches Zeichen der Verbindung zwischen Unterwelt, Erde und Himmel.

Die Vorzüge der gepflanzten Felsenbirnen und Spitzahorne beschrieb Verwaltungsratmitglied Udo Ferber, als Landesforsten-Mitarbeiter ein ausgewiesener Experte in Sachen Natur. „Ich bin sicher, dass die Ahornbäume in 100 Jahren noch stehen. Sie kommen super auch mit Trockenheit zurecht, kein Teil der Pflanze ist giftig, und sie färben sich im Herbst herrlich.“ Die aus den USA stammende Felsenbirne blühe rosa-weiß, entwickle schwarz-rote, essbare Beeren, liefere ebenfalls ein eindrucksvolles Farbenspiel im Herbst und sei ein Paradies für Bienen, Hummeln und Vögel.