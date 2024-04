Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sven Heß (29) wurde erst vor vier Jahren Stammspieler in der ersten Handballmannschaft der Turnerschaft Rodalben, bei der schon von Kindesbeinen an spielt. Nun ist er Leistungsträger. Vor dem im Pfalzliga-Abstiegskampf so wichtigen Heimspiel am Samstag gegen Heiligenstein erklärt der Linksaußen im Gespräch mit Herbert Striehl, warum er zum Saisonende aussteigt.

Herr Heß, Sie spielen schon seit den Minis Handball bei der TSR, waren dann längere Jahre einer der besten Spieler der zweiten Mannschaft, ehe Sie vor vier Jahren Stammspieler in der Ersten wurden. Warum so spät? Fehlte auch der Ehrgeiz?

Die