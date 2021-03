Der Leiter des Garten- und Friedhofsamtes, André Jankwitz, wird mit dem „Goldenen Ginkgo“ ausgezeichnet. Das hat die Stadt mitgeteilt. Mit dem nicht dotierten Preis würdige die Deutsche Gartenbau-Gesellschaft den 60-Jährigen für sein herausragendes Engagement für die Stadt Pirmasens auf dem Gebiet der Entwicklung und Gestaltung des öffentlichen Grüns.

Seit 2010 verantwortet André Jankwitz das Garten- und Friedhofsamt. In dieser Zeit hat der Landschaftsarchitekt und Gärtner zahlreichen Projekten seinen Stempel aufgedrückt. Er war etwa maßgeblich an der Gestaltung des Landschaftsparks Strecktal beteiligt und hat auf der Husterhöhe dem naturnahen Hochschul-Campus samt Palmen-Atrium ein Gesicht gegeben. Darüber hinaus setzt er sich für den fachlich qualifizierten Erhalt des Kleinods Alter Friedhof ein und macht sich für das Thema Biodiversität stark. Vorangetrieben hat Jankwitz außerdem die Themen „Essbare Stadt“ sowie die Umgestaltung ungenutzter Rasenflächen zu insektenfreundlichen Blühoasen. Auch für seinen Berufsstand bringt sich Jankwitz ehrenamtlich ein. Seit 2018 steht er als Sprecher an der Spitze der Gartenamtsleiterkonferenz der Landesgruppe Rheinland-Pfalz und Saarland.

Im Spätjahr soll der „Goldene Ginkgo“ durch ein Präsidiumsmitglied der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft in Pirmasens übergeben werden. Bei der Verleihung erfolgen die Pflanzung eines Ginkgo-Baumes sowie die Überreichung einer Plakette und einer Anstecknadel an Jankwitz. Der Mitarbeiter der Stadtverwaltung steht damit in einer Reihe von Preisträgern kommunaler Verwaltungen aus Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart, Heilbronn, Hannover, Bremen, Köln und Dresden.