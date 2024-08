Um Freimaurer ranken sich diverse Mythen, Spekulationen und Verschwörungserzählungen. Die Pirmasenser Loge gab nun Einblicke in das Innenleben des vermeintlichen Geheimbundes – und sorgte für eine Erkenntnis des Stadtoberhauptes.

Wer am Donnerstagabend der Einladung zum offenen Gästeabend der Pirmasenser Freimaurer-Loge „Zur Treue am Berge Horeb“ folgte, blickte zunächst in den verdunkelten Vorraum, gespickt