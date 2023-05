Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Schwerverkehr soll in einem Teil der Zweibrücker Straße ausgesperrt werden. Fehrbachs Ortsvorsteher Christian Mühlbauer fordert ein Lkw-Verbot für den Abschnitt zwischen Wasserturm-Kreisel und Profine. „Dort wohnen Leute“, argumentiert der Ortsvorsteher, der an einem Fußgängerüberweg in dem Bereich beinahe selbst überfahren worden wäre.

Der Schwerverkehr könne genauso gut auf der B10 bis zur Abzweigung zur B270 weiterfahren und von dort aus auf die Zweibrücker Straße fahren. In diesem