Damit auf breiten Straßen Fußgänger auf Zebrastreifen die Fahrbahn sicher überqueren können, baut die Stadt an 16 Fußgängerüberwegen Fahrbahnteiler ein.

Das Problem

Nach den Richtlinien für die Anlage und Ausstattung von Fußgängerüberwegen (R-FGÜ) soll eine Fahrbahn maximal 6,50 Meter breit sein, wenn ein Fußgängerüberweg angelegt wird. Ist die Fahrbahn breiter, sind gerade langsame Fußgänger wegen der langen Strecke auch auf dem Zebrastreifen gefährdet. Auch hohe Geschwindigkeiten in breiten Straßen und parkende Autos rund um Zebrastreifen vergrößern das Gefahrenpotenzial. In Pirmasens gibt es 16 Fußgängerüberwege, die breiter als diese 6,50 Meter sind – ein Beispiel ist die Adam-Müller-Straße kurz vor der Einmündung der Rupprechtstraße. An diesem Standort ist die Fahrbahn 10,60 Meter breit. Bei diesen 16 Fußgängerüberwegen, an denen die Fahrbahnbreite über 6,50 Meter beträgt, gibt es noch weitere Probleme: Alte Beleuchtungen, hohe Bordsteine und fehlende Blindenplatten führt Bürgermeister und Baudezernent Michael Maas an.

Die Lösung

Abhilfe schaffen in solchen Fällen sogenannte Überquerungshilfen. Darunter werden Fahrbahnteiler verstanden, sodass Fußgänger erst eine Straßenseite überqueren können, in der Straßenmitte sicher sind und sich auf die Gegenfahrbahn konzentrieren können. Dafür gibt es in Pirmasens schon einige wenige Beispiele, etwa in der Arnulfstraße am Wasgau-Einkaufsmarkt. Zusätzlich zu den Überquerungshilfe sollen die 16 betroffenen Fußgängerüberwege mit niedrigen Bordsteinen für die Barrierefreiheit, einer neuen Beleuchtung und einer zeitgemäßen Beschilderung ausgestattet werden.

Die Planung

Vorgesehen ist die Modernisierung der 16 Fußgängerüberwege in diesem und dem kommenden Jahr. In den nächsten Monaten sollen die Zebrastreifen in der Adam-Müller-Straße (Rupprechtstraße), am Berliner Ring (Carl-Maria-von-Weber-Straße), in der Dankelsbachstraße (Luisenstraße), in der Herzogstraße (Wörthstraße), in der Horebstraße (Christiansgasse und Klosterstraße), in der Kirchbergstraße (Carl-Maria-von-Weber-Straße) und in der Waisenhausstraße (Karl-Theodor-Straße) erneuert und verbessert werden. Im Jahr 2027 ist die zweite Hälfte dran, dann werden in der Arnulfstraße (Maria-Theresien-Straße), in der Bitscher Straße (Schillerring), in der Charlottenstraße (Simter Straße), in der Kaiserstraße (Kaiserplatz), in der Lessingstraße (Schillerring), in der Lothringer Straße in Niedersimten (Gersbachtalstraße und In der Herget) und in der Winzler Straße (Bogenstraße) die Zebrastreifen umgestaltet.

Die Finanzierung

Die Modernisierung der 16 Fußgängerüberwege kostet in beiden Jahren zusammen 225.000 Euro. Ausgeführt werden sie im Zuge der sogenannten Jahresvertragsarbeiten, für die in diesem Jahr die Baufirma Peter Gross Infra GmbH den Zuschlag erhalten hat. Die Jahresvertragsarbeiten beinhalten kleinere Fahrbahn-, Gehwegsanierungen und andere Straßenbauprojekte, für die von der Stadt pauschal 1,4 Millionen Euro an die Baufirma gezahlt und die im Jahresverlauf ausgeführt werden. Finanziert werden die 225.000 Euro für die Fußgängerüberwege aus den Mitteln des Regionalen Zukunftsprogramms (RZN) der Landesregierung.