Bei den GEZ-Gebühren versteht der Behördenapparat keinen Spaß. Das muss derzeit ein Pirmasenser erleben, der die Summe von 841 Euro an Rundfunkgebühren auflaufen ließ. Jetzt droht die Zwangsvollstreckung und die will die Stadtverwaltung auch durchsetzen.

Der Pirmasenser hat gegen die angedrohte Zwangsvollstreckung Widerspruch vor dem Stadtrechtsausschuss eingelegt und warb vor dem Ausschuss um Klärung seiner Angelegenheit. Der Ausschussvorsitzenden Stefanie Kleineher legte der Mann diverse Gebührenbescheide vor, die an sieben verschiedene Teilnehmernummern gerichtet waren. Die Vielfalt der Gebührenbescheide erklärt sich der Pirmasenser mit einem früher von ihm angemeldeten Gewerbe, das aber schon lange nicht mehr bestehe. Für seine Privatwohnung sei er bereit, Gebühren zu zahlen. Jedoch nicht für das Gewerbe. Entsprechende Beschwerde beim Südwestrundfunk (SWR), der die Gebühr erhebt, gingen ins Leere. Entweder antworte der SWR nicht auf seine Briefe oder am Telefon bekomme er gesagt, dass seine Nummer gar nicht existiere.

Der SWR hat inzwischen die Volllstreckungsstelle der Stadtverwaltung eingeschaltet und lässt die 841 Euro plus 58 Euro Gebühren nun von der hiesigen Verwaltung eintreiben. Dazu wurde dem Mann die Zwangsvollstreckung angedroht, gegen die er nun Widerspruch einlegte und wohl erfolglos sein wird, wie ihm Kleineher im Stadtrechtsausschuss erläuterte. „Wir vollstrecken nur“, sagte Kleineher. Ob die Forderung des SWR berechtigt sei oder nicht, müsse die Stadtverwaltung nicht prüfen. Das müsse der Betroffene direkt mit dem SWR klären. „Dort hätten sie Widerspruch einlegen müssen. Wir sind der falsche Ansprechpartner“, betonte die Ausschussvorsitzende. Wolfgang Hendrichs, der im Rechtsausschuss als Beisitzer fungiert, empfahl dem Mann die Konsultation eines Anwalts. Dafür sei auch Prozesskostenhilfe zu erhalten. Und Kleineher riet ihm, sich an den Bürgerbeauftragten wegen seines Falls zu wenden. Der Rechtsausschuss sei nicht zuständig. Die Stadtverwaltung müsse das Geld eintreiben. „Das steht so im Gesetz. Wenn der SWR das so bestätigt, dann ist das korrekt“, so Kleineher.