Von Klaus Kadel-Magin

Jetzt hängt es an den Prüfern von Deutsche Glasfaser, ob das Unternehmen in Pirmasens aktiv wird oder nicht. Die so genannte Nachfragebündelung ist am 28. Januar abgelaufen. Bis dahin sollten mindestens 33 Prozent aller Haushalte in den betreffenden Gebieten einen Vertrag mit Deutsche Glasfaser unterzeichnet haben, damit das Unternehmen in den Gebiet Glasfaser verlegen wird. Die Frist für einen Vertrag wurde einmal verlängert und seit Ablauf der Frist ist Deutsche Glasfaser still geworden. Auf Anfrage erklärte Thomas Schommer, der regionale Pressesprecher von Deutsche Glasfaser, dass die Projekte in Pirmasens „in Prüfung“ seien. Wann die endgültige Entscheidung über Ausbau oder nicht erfolge, konnte Schommer nicht sagen.

Deutsche Glasfaser hatte in allen Pirmasenser Vororten sowie auf der Ruhbank und in den Stadtteilen Husterhöhe, Sommerwald und Teilen des Horeb insgesamt 7000 Haushalten ein Angebot für einen Anschluss gemacht. Nur in Hengsberg waren die Vertragszahlen zufriedenstellend, während dem Vernehmen nach vor allem im Bereich Erlenbrunn-Ruhbank noch Lücken geklafft haben sollen. Dort konzentrierten sich zuletzt die Kundenberater, um noch genügend Verträge zu bekommen.