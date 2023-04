Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Noch in diesem Monat könnte der Abriss der ehemaligen Kaufhalle beginnen. Das traditionsreiche Warenhaus steht schon seit Jahren leer. Die Stadtspitze setzt darauf, dass an seinem Standort das Projekt „Schuhstadt“ verwirklicht wird. RHEINPFALZ-Leserin Gertrud Fuhrmann war als Mädchen bei der Eröffnung der Kaufhalle dabei. Sie erinnert sich an besonderes Feuerwerk und zwei Stunden Arrest.

Als die Kaufhalle Mitte der 1950er Jahre eröffnet wurde, war die Pirmasenserin Gertrud Fuhrmann noch ein junges Mädchen, das die damalige Mädchenschule in der Alleestraße