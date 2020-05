Nachdem zuletzt die städtischen Veranstaltungen Corona-bedingt abgesagt werden mussten, kommen nun schlechte Nachrichten aus den Ortsbezirken. Auch die Dorffeste und traditionellen Vorort-Veranstaltungen können aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht stattfinden. Aber die Verantwortlichen machen sich auch Gedanken über Alternativen.

In einer gemeinsamen Stellungnahme begründen die Ortsvorsteher ihre Entscheidung. Die Veranstalter brauchen Planungssicherheit, heißt es dort. Schließlich fange ein Dorffest nicht erst mit dem obligatorischen Fassbieranstich an. Vielmehr seien viele Stunden Vorbereitungszeit erforderlich, bis eine solche Veranstaltung steht.

„Da bereits jetzt absehbar ist, dass die Dorffeste nicht wie gewohnt stattfinden können, haben wir uns im größeren Kreis darauf verständigt, diese gemeinsam bereits zu diesem frühen Zeitpunkt abzusagen“, informiert der Gersbacher Ortsvorsteher Dieter Clauer, der sich zuvor mit seinen Kolleginnen und Kollegen in den Ortsbezirken abgestimmt hat.

Festbier und Bratwurst vertragen sich nicht mit Mundschutz

Selbst wenn aktuell eher die Lockerungen der Corona-Maßnahmen im Mittelpunkt der Diskussion stünden, stellten die geforderten Maßnahmen zum zweifelsfrei erforderlichen Infektionsschutz die Veranstalter vor so große Herausforderungen, dass eine Umsetzung bei den Dorffesten nur schwer vorstellbar ist. „Das Festbier mit Mundschutz oder die Bratwurst auf zwei Meter Abstand – undenkbar“, heißt es in der Stellungnahme.

Von der Absage konkret betroffen sind die Dorffeste in Fehrbach, Gersbach, Windsberg und Winzeln, die Spenglerkerwe in Niedersimten sowie der Bauernmarkt in Erlenbrunn.

Die Absage trifft besonders die Vereine

Besonders bitter sei die Absage nicht nur für die Besucher der traditionsreichen Veranstaltungen, sondern auch für die Veranstalter selbst. „Unsere Vereine in den Vororten leiden am meisten darunter“, erklärt Clauer. Die Dorffeste und Veranstaltungen in den Vororten würden schließlich hauptsächlich von den ansässigen Vereinen organisiert. Durch die Absage gingen diesen wichtige Einnahmen verloren, die sie etwa für den Betrieb der Vereinsgaststätten oder das Vereinsleben benötigen. „Ob hier der in kürzlich verkündete Schutzschirm für gemeinnützige Vereine das Schlimmste abfedern kann, muss sich erst zeigen“, so Clauer. Daher seien bereits Überlegungen im Gange, wie die Verluste zumindest abgemildert werden können. Denkbar seien in den Vororten beispielsweise Ersatzveranstaltungen im Herbst – sofern dies der Infektionsschutz zulasse.