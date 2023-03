Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Eisweiher präsentiert sich in diesem Winter in intensivem Rostrot, was Spaziergänger zu Befürchtungen wegen der Wasserqualität veranlasst hat. Untersuchungen des Umweltamtes bei der Stadtverwaltung haben jedoch keine kritischen Werte ergeben. Mutmaßungen zu Bauarbeiten auf der Ruhbank, die das rostrote Wasser verursacht haben könnten, treffen laut Rathaus nicht zu.

Es handele sich um Abschwemmungen von sandigem Waldboden und Organik aus dem direkten Einzugsbereich des Eisweihers, erläutert der städtische Pressesprecher Maximilian Zwick. „Die