Auf diese Nachricht haben viele gewartet: Der Pirmasenser Luft- und Badepark (Plub) öffnet am 1. Juli nach der Corona-Zwangspause wieder für Besucher. Noch sind nicht alle Details klar, aber fest steht: Ein Planschvergnügen wie in früheren Jahren wird es nicht geben.

Zwischen 1500 und 200 Menschen kommen an guten Sommertagen ins Plub. Zumindest war das bislang so. In diesem Jahr werden es deutlich weniger werden. Seit 15. März war das Plub geschlossen.