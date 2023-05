Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Beisein von Journalisten präsentierte die Stadt im Dezember Lüftungsanlagen. Die Geräte sollen in Eigenregie in Schulen eingebaut werden. 450 Klassensäle gibt es in Pirmasens. In gerade mal einem Bruchteil davon wurden die Systeme bislang installiert. Eine Schule sieht überhaupt keinen Bedarf für die Anlagen.

Voller Stolz demonstrierten OB Markus Zwick und Bürgermeister Michael Maas (beide CDU) vor rund einem Monat im Hugo-Ball-Gymnasium eine Lüftungsanlage, die das städtische Gebäudemanagement mit Wissenschaftlern des Prüf- und Forschungsinstitut (PFI) entwickelt hatte.