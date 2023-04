Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Pirmasens gibt es Kinder, die unter Mangelernährung leiden. Dabei geht es um einen Mangel an Qualität. Der Horeb-Treff bietet Grundschülern beim Projekt „Horeb to go“ ein kostenloses, ausgewogenes Essen an.

Ideengeber für das Pirmasenser Modellprojekt ist der 72-jährige Hans Konrad Biesalski, der das Food Security Center an der Universität Hohenheim leitete und viele Jahre in Afrika