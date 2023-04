Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit Notvorrat in Dosen hat die Pirmasenser Firma Convar in der Corona-Krise einen Volltreffer gelandet. Monatelang waren große Teile des Sortiments ausverkauft. Mit einer neuen Linie, Caraffino genannt, greift Convar-Chef Ralph Hensel nach den Sternen. Echte Sterneköche haben ihre Rezepte für die in Gläsern abgefüllten Menüs beigesteuert.

Die Idee für die Caraffino-Menüs kam auf, als während der Corona-Krise alle Restaurants geschlossen waren und ein verwöhnter Gaumen nur noch was Gutes zum Essen fand,