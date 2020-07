Es war ein schöner Novembermorgen, als eine Pirmasenserin mit ihrem Hund am Eisweiher auf einer Wiese spielte. Ein Spiel, das am Mittwoch vor dem Pirmasenser Amtsgericht mit einem Bußgeld von 75 Euro endete, weil der Hund nicht angeleint war. Für die Richterin war unerheblich, ob die Hundehalterin erkennen konnte, ob dort Leinenpflicht gilt oder nicht. Es gebe eine Verordnung und an die müsse sie sich halten.

„Ich gehe dort seit über zehn Jahren spazieren und es war nie ein Problem“, meinte die Hundehalterin vor Gericht und verwies zudem darauf, dass in dem fraglichen Bereich kein Schild auf die Leinenpflicht hinweise sowie grundsätzlich am Eisweiher Unklarheit herrsche, wo ein Hund frei laufen dürfe und wo nicht. Als die Fußstreife des Ordnungsamts nahte, habe sie ihren Hund Crusoe angeleint. Außerdem betonte die Pirmasenserin, dass ihr Hund nie ein Häufchen mache, das nicht von ihr umgehend entfernt werde. Das Bußgeld war dennoch fällig, auch weil sie ein Jahr zuvor an anderer Stelle am Eisweiher bereits mit Crusoe ohne Leine erwischt worden war. Damals kostete es noch 15 Euro. Als befremdlich bezeichnete die Pirmasenserin die Behandlung durch die Vollzugsbeamten des Ordnungsamtes. Sie sei sich wie ein Verbrecher vorgekommen.

Unklarheit vor Gericht

Unklarheit herrschte vor Gericht, nach welcher Verordnung das Bußgeld nun erlassen werden soll. Im Bescheid war von der Gefahrenabwehrverordnung die Rede. Die gelte aber nur für bebaute Ortslagen, wozu selbst nach Meinung der Ordnungsamtsmitarbeiterin, die das Bußgeld veranlasst hatte, der Eisweiher nicht zählen könne. Hier sei eher die Grünflächensatzung heranzuziehen und die kannten weder Richterin noch Hundehalterin. „Wenn sie das noch nicht mal wissen, wie soll ich das wissen“, fragte die Hundehalterin. In einer Sitzungsunterbrechung musste sich die Richterin die Grünflächensatzung besorgen.

Richterin zeigt Verständnis

Die Richterin zeigte Verständnis für die Pirmasenserin. „Ich kann es verstehen und habe selbst zwei Hunde. Gehen Sie doch besser woanders hin mit dem Hund“, meinte sie vor der Urteilsverkündung. In der Sache habe sie jedoch nicht zu prüfen, ob an der Stelle ein Leinengebot sinnig ist oder nicht. Es gebe die Verordnung und deshalb sei es eine Ordnungswidrigkeit.

Mit 75 Euro sei das Bußgeld angemessen, urteilte die Richterin. Dazu kommen noch die Verfahrenskosten. Sollte der Hund erneut ohne Leine erwischt werden, könne das Bußgeld verdoppelt werden, gab die Richterin als Warnung der Hundehalterin mit auf den Weg für künftige Gassi mit Crusoe.