Ein relativ unbedeutender Ladendiebstahl hat einem 39-Jährigen eine hohe Strafe eingebracht. Das Amtsgericht Pirmasens verurteilte ihn hart – wegen besonderer Umstände.

Im Januar hat ein 39-Jähriger in einem Einkaufsmarkt in der Wiesenstraße einen Handy-Adapter für rund 20 Euro gestohlen. Er hat das Gerät aus der Verpackung genommen, in seine Jackentasche gesteckt und ist durch den Kassenbereich gegangen, ohne die Ware zu bezahlen. Vor dem Pirmasenser Amtsgericht räumte der Mann die Tat unumwunden ein. Er könne nicht erklären, warum er das gemacht habe, sagte er. Alkohol oder Drogen konsumiere er nicht.

Die Verfolgung des Diebstahls einer Sache von geringem Wert wäre normalerweise eingestellt oder mit einer niedrigen Geldstrafe geahndet worden. Aber das Strafregister des Mannes weist bereits acht Eintragungen auf. Die angeklagte Tat hat er unter zwei laufenden – nicht einschlägigen – Bewährungen begangen. Die dortigen Auflagen hat er nicht erfüllt.

Verletzungen führen zu Arbeitsunfähigkeit

Der Angeklagte befinde sich in einem Teufelskreis, betonte die Mitarbeiterin der Bewährungshilfe vor Gericht. Auf Mallorca sei er in U-Haft gekommen – er soll in betrunkenem Zustand einem Kellner den Daumen abgebissen haben. Im Gefängnis habe er zwei Daumenbrüche erlitten. Darüber hinaus soll er eine gebrochene Schulter haben. Mit den daraus resultierenden gesundheitlichen Einschränkungen habe der 39-Jährige keine Sozialstunden mehr absolvieren können. Auch sei ihm ein Minijob gekündigt worden. Das Jobcenter habe ihm Leistungen verweigert, einen Rechtsstreit vor dem Sozialgericht habe er verloren, hieß es.

Da der Angeklagte infolgedessen nicht mehr krankenversichert sei, habe er seine Verletzungen bislang nicht behandeln lassen können. In seinem Zustand sei er jedoch arbeitsunfähig. „Er ist durch das Netz unseres Sozialsystems durchgefallen“, konstatierte Verteidiger Christian Zinzow. Zurzeit lebt der 39-Jährige nach eigenen Angaben von Zuwendungen seines Bruders und von Freunden. Und habe eine Menge Schulden, auch beim Stromversorger. „Ich habe keine Lösung“, offenbarte die Mitarbeiterin der Bewährungshilfe.

Unter diesen Umständen sah die Richterin keine Perspektive für den Mann und keine positive Sozialprognose. Die wäre aber notwendig gewesen, um die dreimonatige Freiheitsstrafe wegen Diebstahls zur Bewährung auszusetzen. Verteidiger Zinzow hatte gebeten, „alle Augen zuzudrücken“ und die Strafe dennoch zur Bewährung auszusetzen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.