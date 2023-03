Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die abgerissene Brandruine in der Gasstraße wird für den Eigentümer teuer. Die Stadt will die Abrisskosten in Höhe von 90.000 Euro vom Besitzer haben. Wenn der nicht zahlt, wird das Grundstück im Rahmen einer Vollstreckung von der Stadt angeeignet, was jedoch lange dauern kann.

2014 war im Obergeschoss des Hauses an der Ecke von Gasstraße und Güterbahnhofstraße ein Feuer ausgebrochen, das auf den Dachstuhl übergriff. Seitdem stand das Gebäude