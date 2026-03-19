100 Jahre alt ist das Haus in der Buchsweilerstraße 12. Ihre besten Zeiten hat die Immobilie hinter sich. Das soll sich aber ändern.

So unscheinbar das mehrgeschossige Anwesen oberhalb des Edekas am Landauer Tor von außen wirkt, so schnell wird schon im Eingangsbereich klar, welches Schmuckstück hier im Dornröschenschlaf liegt. Bestechen moderne Mehrparteienhäuser im Flur oft durch kühle Zweckmäßigkeit, sieht es hier ganz anders aus. An den Wänden befinden sich mehrere Gemälde. Sie zeigen Motive aus der Region, etwa die Burg Berwartsein und den Dahner Jungfernsprung. Zwar sei der Künstler unbekannt, aber sie wollen dennoch diese Besonderheit des Hauses bewahren, erzählen Jacqueline Blauth und Albert Michailowski. Das Paar hat das dreigeschossige Anwesen im Dezember gekauft.

Im Eingangsbereich befinden sich Gemälde an den Wänden. Foto: Andreas Ganter

Im Laufe dieses Jahres wollen sie das dreistöckige Gebäude sanieren und als Mietobjekt auf den Wohnungsmarkt bringen. Alles in allem gehe es dabei um eine Investition im mittleren sechsstelligen Bereich, erzählen die beiden. Neben eigenen Mitteln und Geld von der Bank wird das Bauvorhaben aus Mitteln der Städtebauförderung finanziert.

So viel erhalten wie möglich

Ihre Devise bei der Sanierung: So viel erhalten wie möglich. Dem Paar kommt dabei zugute, dass es selbst einen Großteil der notwendigen Expertise mitbringt. Michailowski ist Architekt. Er hat sich spezialisiert auf die Tätigkeit als Baubegleiter, speziell bei der Sanierung bestehender Häuser. Vor ein paar Monaten hat er im Auftrag eines Pirmasenser Unternehmers ein historisches Haus in der Blümelstalstraße auf Vordermann gebracht. Dort sind mittlerweile alle Wohnungen vermietet. Das will Michailowski auch in der Buchsweilerstraße schaffen. Seine Lebensgefährtin Blauth zieht am gleichen Strang. Sie hat Innenarchitektur und Architekturpsychologie studiert.

Jacqueline Blauth Foto: Andreas Ganter

Knapp zehn Jahre stand das Haus zuletzt leer, erzählt Michailowski. Das ist beim Rundgang durch das Anwesen nicht zu verbergen. Handwerker haben bereits damit begonnen, Zwischenwände einzureißen. So soll Platz für modernen Wohnraum in historischem Ambiente entstehen. Blauth und Michailowski wollen Stück für Stück die alte Schönheit wiederherstellen. So wurden die einst wohl goldenen Ornamente über den Türen im Eingangsbereich im Laufe der Jahre weiß übermalt. Ein anderes Beispiel sind die Fußböden. Unter dem Bodenbelag, der seine Dienste wohl schon vor Jahrzehnten getan hat, liegen bestens erhaltene Holzböden. Sie sollen aufgearbeitet werden. Der Stuck an den Decken muss an einigen Stellen ausgebessert werden. Die Türen und Zargen sollen genau wie die alten Fußleisten eine Auffrischung bekommen und die Historie des Anwesens in Erinnerung rufen.

Nicht alles ist erhaltenswert

Allerdings ist bei Weitem nicht alles erhaltenswert in einem Haus mit so einer langen Geschichte. Strom- und Wasserversorgung sowie die Heizung müssen grundlegend erneuert werden. Gleiches gilt für das Dach und damit verbunden: eine neue Dämmung. Weil in das Haus in den letzten Jahren von oben immer mal wieder Wasser eingedrungen ist, muss der Boden im Dachgeschoss erneuert werden. Dort soll zudem eine Art Loggia, ein Dachbalkon, entstehen. Im Erdgeschoss und im ersten Stock sind Terrassen für die Mietwohnungen geplant.

Jacqueline Blauth und Albert Michailowski Foto: Andreas Ganter

„Wohnraumqualität ist für uns sehr wichtig“, sagt Blauth. Die Innenarchitektin erklärt das unter anderem damit, wie die Räume angeordnet werden. So sind das Bad und die Schlafräume künftig auf der deutlich dunkleren Straßenseite angeordnet. Die Aufenthaltsräume liegen auf der Rückseite des Gebäude. Dort ist es deutlich heller. Dort scheint die Sonne in das Haus. Dort sollen auch die Terrassen angebaut werden.

Nicht unbedingt maximale Rendite

Zwar will das Paar die drei Wohneinheiten vermieten, „aber wir wollen sie so herrichten, als ob wir selbst dort einziehen wollten“, sagt Michailowski. Dabei ist dem Paar bewusst, dass mit ihrer Devise der maximalen Wohnqualität nicht unbedingt die maximale Rendite einhergeht. Was die Wohnungen einmal kosten sollen, sagen sie nicht. Aber sie machen deutlich, dass der Preis für den Altbau sicherlich über der vielerorts in Pirmasens durchschnittlichen Miete von 6,50 Euro pro Quadratmeter liege.