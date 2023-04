Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wegen Widerstands gegen Polizeibeamte, Körperverletzung in zwei Fällen und Beleidigung in neun Fällen verurteilte das Jugendschöffengericht Pirmasens am Mittwoch einen 19-jährigen Pirmasenser zu einer Bewährungsstrafe von sieben Monaten. Außerdem muss er für zwei Wochen in den Jugendarrest, 200 Stunden gemeinnützige Arbeit verrichten, für sechs Monate mit den Jugendscouts zusammenarbeiten und er erhielt einen Bewährungshelfer.

Am 24. Juni 2020 wollte der heute 19-Jährige trotz Aufforderung die Wohnung eines Freundes in der Winzler Straße nicht verlassen. Über die Aufforderung