Wer am Montag in die RHEINPFALZ schaut, weiß wie die Bundestagswahl verlaufen ist. Bis dahin hat die Redaktion noch einige Arbeit vor sich. Einen liebgewonnen Service können wir dieses Jahr leider nicht mehr bieten.

Wahlabend sind in einer Redaktion besondere Ereignisse. Es lässt sich schwer in Worte fassen, was passiert, wenn eine Gruppe durchaus politisch denkender Köpfe zusammensitzt, aber letztlich keiner erfahren soll, welcher Gruppierung man bei der Wahl seine Stimme gegeben hat – schließlich will ja kein Berichterstatter als politisch voreingenommen gelten. Weder im Kollegenkreis noch bei den Leserinnen und Lesern. Ich habe es schon erlebt, dass sich ansonsten gesellige Kollegen beim Bekanntwerden der ersten Hochrechnungen schweigend in ihr Zimmer zurückgezogen haben, während andere am liebsten laut gejubelt hätten.

Für längere Feiern bleibt uns an einem Wahlsonntag aber gar keine Zeit. Die Berichterstattung über den Wahlausgang ist eine Herausforderung – der wir uns aber gerne stellen. Schon Wochen im Vorfeld überlegt sich die Redaktion, wie sie nicht nur über den Wahlkampf berichtet, sondern welche Themen sich am Tag nach der Wahl in der RHEINPFALZ – gedruckt und online – wiederfinden sollen.

Dieses Jahr haben wir einige Neuerungen umgesetzt. Teils freiwillig, teils unfreiwillig. Im Vorfeld der Wahl haben wir beispielsweise kurze Videos der Kandidaten im Internet veröffentlicht. Die Premiere ist geglückt. Eine andere Premiere steht uns noch bevor. Am Montag wird es in der RHEINPFALZ nämlich erstmals nicht die gewohnten Tabellen nach einer Wahl geben.

Für viele Leser, Politiker und Journalisten sind gerade diese Zahlenmonster interessant und aufschlussreich. Erlauben sie doch auf einen Blick zu sehen, warum Kandidat A in Pirmasens gut abgeschnitten hat, während Kandidat B beispielsweise in Hauenstein punktet, sich aber in Hilst geschlagen geben muss. Gibt es Gemeinden, in denen die klassischen Volksparteien nach wie vor ihre Hochburgen haben oder relativiert sich das durch Zuzüge von Neubürgern? Ich finde solche Fragen spannend und wir würden sie gerne für unsere Leser beantworten. Aber es ist dieses Jahr schlichtweg nicht möglich. Aufgrund des enorm hohen Briefwahlaufkommens wurde das Auszählverfahren verändert. Vor Ort wird nur das Ergebnis der Urnenwahl ausgezählt, also die Stimmen, die am Wahltag im Wahllokal abgegeben wurden. Die Stimmen von Bürgern des gleichen Ortes, die vorab per Briefwahl gestimmt haben, werden zentral mit anderen Briefwahl-Stimmen auf Verbandsgemeinde-Ebene ausgezählt. Am Ende gibt es daher kein aussagekräftiges Wahlergebnis eines Ortes. Die Zahlen lassen sich auch in keiner Weise mit denen der Bundestagswahl vor vier Jahren vergleichen. Wir können daher am Montag nicht die gewohnten Tabellen mit Ergebnissen der einzelnen Gemeinden veröffentlichen. Aber keine Angst: Der Blick in die RHEINPFALZ rentiert sich trotzdem. So viel sei verraten, wir werden die Wahl in anderer Weise journalistisch aufarbeiten. Wer nicht bis Montag warten will, kann den Ausgang der Wahl schon am Sonntag ab 18 Uhr auf rheinpfalz.de verfolgen. Dort finden sie auch Geschichten, Analysen und Hintergründe aus der Südwestpfalz. Versprochen!